Дебальцево. Фото: Виталий Лазебник / Сегодня

https://racurs.ua/2297-debalcevo-istoriya-o-geroizme-i-trusosti-rassledovanie-voennoy-prokuratury.html

Ракурс

Дебальцево, февраль 2015 года.

География и время событий не нуждаются в особом описании. Еще не у одного поколения украинцев Дебальцево будет откликаться горькой ассоциацией и вопросом, так и оставшимся без вразумительного ответа. История старшего лейтенанта Евгения Ткачука — тоже не ответ на этот вопрос, но уж точно его неотъемлемая часть.

С конца января в районе железнодорожного узла Дебальцево шло наступление «повстанцев» — с применением танков, тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Изгиб линии фронта, образовавшийся в результате освобождения ВСУ части территории, был обречен на «выравнивание» ввиду превосходящих сил противника и иных непреодолимых обстоятельств. Но все понимающие люди врастали здесь в свою многострадальную землю, пробираемые до костей февральским холодом, осознанием неотвратимости и предчувствием ее масштаба.

Эта история произошла в селе Коммуна, между Углегорском и Дебальцево Донецкой области.

Командир противотанковой батареи 25-го отдельного мотопехотного батальона Евгений Ткачук получил от своего начальника боевое задание руководителя сектора «С» в зоне АТО.

Место — западная окраина города Дебальцево. Задача — используя противотанковое вооружение, занять две огневые позиции рядом с селом Коммуна Донецкой области; не допустить прорыва бронированной техники и живой силы противника по направлению Углегорск — Дебальцево; обеспечить огневой поддержкой позиции 128-й отдельной механизированной бригады в случае попытки прорыва противника; находиться в состоянии постоянной боевой готовности для выполнения заданий резерва сектора «С» в зоне АТО.

Подразделение также должно было расчищать дорогу перед атакой наших штурмовых групп или прикрывать огнем в случае отхода.

Отход на север

Получив приказ, старший лейтенант Ткачук отправил подчиненных в разведку. Судя по материалам дела, разведка главным образом заключалась в опросе местных. Одна из них поведала о том, что готовится уничтожение личного состава противотанковой батареи 25. Откуда такая информированность или вера в нее у наших военных, осталось за кадром.

Под впечатлением от услышанного, наверное, слишком буквально восприняв расхожее утверждение о том, что лучший бой — тот, которого не было, командир противотанковой батареи старший лейтенант Ткачук, сформировав вопреки приказу колонну военной техники с личным составом в количестве 53 военнослужащих, вместе с ними оставил поле боя.

Во время боя из зоны АТО они вышли вместе с военной техникой, оружием и боеприпасами!

Своего непосредственного командира старший лейтенант поставил перед фактом смс-сообщением. Информировал, что выводит батарею из опасного места.

Подчиниться требованию руководства АТО вернуться к месту выполнения боевого задания отказался.

Колонна выдвинулась в направлении места постоянной дислокации военной части в городе Десна Черниговской области. Зону АТО покинули через Артемовск и Славянск.

СПРАВКА Вооружение, вывезенное 1 февраля 2015 года из Дебальцево подразделением противотанковой батареи в/ч пп В0676: Оружие: 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» — 2 шт. Пусковая установка «Фагот» — 13 шт. Противотанковый гранатомет — 3 шт. Автоматический гранатомет на станке — 3 шт. Автомат Калашникова модифицированный — 49 шт. Пистолет Макарова — 4 шт. Пулемет Калашникова танковый — 1 шт. Боеприпасы: Короба к автоматическому гранатомету — 13 шт. Ракеты «Фагот» — 59 шт. Выстрелы для станковых противотанковых гранатометов — 222 шт. Снаряды для МТ 12 — 32 шт. Патроны калибра 7,62 — 28 000 шт. Гранаты РГД — 20 шт. Автомобильная техника: Автомобили УАЗ — 2 шт. Автомобили КАМАЗ — 1 шт. Автомобили ЗИЛ — 3 шт. Прицеп к автомобилю КАМАЗ — 1 шт. Прицеп к автомобилю «Урал» — 1 шт. Прицеп к ЗИЛу — 1 шт. Малый тягач линейный бронированный — 1 шт.

Демарш старшего лейтенанта, говоря официальным языком, привел к тяжелым последствиям в боевой обстановке, срыву качественного исполнения боевого приказа, созданию угрозы дестабилизации обстановки в направлении Дебальцево и удержания линий столкновения сторон. Кроме того, к снижению эффективности противодействия диверсионно-разведывательным группам на территории освобожденной Донецкой области.

Колонна была остановлена Военной службой правопорядка аж в городе Изюм Харьковской области.

Преступление и наказание

В суде обвиняемый Ткачук вину признал полностью. Что самовольно покинул место службы и поле боя во время боя, отошел от занимаемых позиций, уклонился от боя и отказался вернуться к месту выполнения боевого задания.

Сказал, что искренне раскаивается в содеянном и сделал для себя соответствующие выводы.

Ткачук был осужден к шести годам лишения свободы. По иронии судьбы, попал под амнистию как участник боевых действий. На основании Закона Украины «Об амнистии в 2016 году» освобожден от отбывания назначенного наказания.

Наверное, гражданским трудно судить о таких вещах, но преступление и наказание кажутся в этом случае очень трудно сопоставимыми.

Арифметика надежды

И все же есть в этой истории глава, которая не просто вселяет надежду. Она дает уверенность, что несмотря ни на что — ни на коварство внешних и внутренних врагов; усталость от народа, порой равнодушного к самому себе, и жесткий прагматизм внешних друзей; варварство очередной, в который раз выбранной нами от безысходности высшей политической власти и тех, кто к ней прилип; несмотря на эпидемию безмолвного отчаяния и почти утраченную надежду, — у народа, а значит, и страны все равно остается шанс.

Четыре человека не покинули позицию и остались выполнять поставленную боевую задачу.

Командир пушки солдат Александр Чекмаз, старший наводчик противотанковой пушки сержант Виталий Черныш, солдаты Игорь Павлович и Роман Резниченко.

Рискуя жизнью, понимая, что их командир проявляет трусость, они остались на позиции. Без огневой поддержки, имея в своем распоряжении всего одну 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», они уничтожили два танка противника, начавшего наступление в районе Дебальцево, воспользовавшись тем, что большая часть бойцов покинули позицию.

В этой истории, расследованной военной прокуратурой, один предал себя и товарищей. 53 подчинились его приказу, положа руку на сердце, прекрасно понимая, что происходит на самом деле.

Четверо, осознавая реальную ситуацию, в которой они оказались, остались выполнить свой долг. Еще трое вернулись к ним, все же покинув караван, сбежавший с поля боя.

Эти цифры гораздо показательнее и честнее любых соцопросов. Потому что вместо галочек в строке бойцы вписывали свои имена. А на вопрос, готов ли ты стоять насмерть, чтобы враг не прошел дальше, есть только два варианта ответа, и графы «не определился» там нет.

Да, большая часть бойцов оказались ведомыми, которые всегда найдут себе оправдание. Но семеро стали героями. Оптимистичная статистика. Независимо от того, найдется ли у высокого начальства в коробочке с наградами несколько медалей за настоящее, а не купленное мужество.

Все семеро пережили трагедию Дебальцево.

Выбор истории

На каждом участнике эта история оставила свой след. На ком-то — клеймо, которое не скрыть ни бинтом «зато живой», ни повязками «вывел людей и технику».

Кого-то она будет согревать лучше любых орденов и публичного признания, придавая силы, веру в себя и того, кто рядом, потому что внешнего здесь так же мало, как бывает в мужестве или смерти.

Когда-нибудь их немолодые поседевшие жены расскажут эту историю внукам. Не очень-то одобряя мужей, но давно простив им то отчаянное «безрассудство» лишь за то, что все-таки вернулись…

И то, и другое каждому из участников истории — на всю оставшуюся жизнь и, пожалуй, нет ни большего наказания, ни большей награды.

А для остальных она — чтобы помнили. Чтобы не забывали среди всех наших «зрад» и «перемог» немногим известный и понятный ежедневный страшный неблагодарный труд стойко тянущего свою лямку Солдата, который в предложенных судьбой обстоятельствах делает то, что в его силах. И еще — вряд ли сладкую работу военных прокуроров в зоне АТО-ООС. Всех этих обычных людей с их ежедневными проблемами, хлопотами, радостью и болью, мало похожей на парад работой, благодаря которой мы имеем возможность говорить: наша земля, моя страна и мой народ. Людей, каждый день заслоняющих нас собой от большой беды и искушения «договариваться хоть с чертом».





Редакция выражает признательность за предоставленные материалы бывшему первому заместителю военного прокурора сил АТО, подполковнику Виталию Панченко.