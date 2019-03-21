Полк «Азов». Фото: Scanpix / RIA Novosti

https://racurs.ua/2301-nasledniki-proffesora-yanukovicha-v-ryadah-nacionalistov-i-socialnye-lifty-azova.html

Ракурс

Увы, но лишь спустя пять лет ведения боевых действий на Донбассе и исключительно благодаря предвыборной гонке тема наживы украинскими власть предержащими на крови в войне вышла на первый план в обществе.

Последний раз что-то подобное случалось полтора года назад, во время торговой блокады на востоке страны. Сегодня спусковым крючком для острых споров и общественных волнений стала серия журналистских расследований Дениса Бигуса и его команды о колоссальной коррупции в отечественной оборонке. Хотя любому адекватно мыслящему и внимательному украинскому гражданину уже давно известно, что к зарабатыванию кровавых миллионов и миллиардов уже давно и плотно причастны многие — начиная от первых лиц государства и заканчивая «мелочью пузатой» в самом низу властной вертикали.

Но хуже всего того, что сегодня, накануне выборов, данная проблема, так и не успев стать по-настоящему общественной, плавно превратилась в инструмент борьбы за вожделенное корыто для тех, кто и ранее получал от войны дивиденды финансовые, а сегодня цинично и ловко конвертирует их в политические.

В своем глазу бревна не видят

На сегодняшний день громче всех о себе на ниве борьбы с кровавыми торгашами сумели заявить представители политической партии «Национальный корпус» и ее силового крыла в лице общественной организации «Народные дружины».

Как первые, так и вторые номинально являются идейными наследниками и продолжателями дела полка «Азов», а по сути — просто умело пользуют его былую славу в своих политических интересах. Потому как из добровольцев образца боевых 2014‒2015 годов в данном подразделении не осталось почти никого. Более того, большинство из тех настоящих воинов ушли из «Азова» по причинам, напрямую связанным с деятельностью руководящей верхушки сначала милицейского спецбатальона, а потом и полка Нацгвардии.

К примеру, о характерной кадровой политике «Азова», когда на командные должности в подразделении люди отбирались из соображений личной преданности лидерам, а также на основе принадлежности к крайне правым радикальным течениям или футбольным ультрас, не ставя во главу угла принципы профессионализма, я ранее неоднократно писал.

Данное обстоятельство позволило сформировать командный состав в лучших традициях круговой поруки. Дабы не позволять лишний раз выносить сор из избы, коего за годы насобиралось немало. Взять хотя бы махинации с выплатами зарплат служащим «Азова» со стороны руководителей и кураторов полка в коридорах власти. Несколько бывших бойцов уже сумели вернуть себе через суд не один десяток тысяч кровно заработанных в войне гривен.

Между тем, эти факты почему-то не заставили тех же нацдружинников выйти на площади украинских городов с протестами. Так же, как не привлекли их внимание и образ жизни «белого вождя» Билецкого, либо миллионы в декларациях серого кардинала «Азовского движения» Сергея Коротких. А ведь это лишь видимая верхушка айсберга.

Достаточно вальяжно в материальном плане чувствуют себя сегодня и главы региональных отделений «Нацкорпуса» и «Нацдружин», так называемое среднее звено движения, приближенные к лидерам. Причем в их биографиях за последние несколько лет небывалых взлетов социальных лифтов случаются и вовсе замечательные курьезы и казусы. И я даже не об Игоре Михайленко (Черкас), который в кратчайшие сроки проделал карьерный путь от пэтэушника-тракториста до самого юного командира полка «Азов», преемника Билецкого.

О литературном гении и преемственности поколений

Вы слышали что-нибудь о выдающемся украинском сценаристе и литераторе Владиславе Соболевском? Я — нет. А может быть, вы видели что-то из фильмов или читали какие-либо книги этого юного дарования, настоящей надежды отечественных кино и литературы? Вряд ли. Ведь следов его творчества не найти даже с помощью Гугла, который, как известно, все знает и помнит.

Между тем Соболевский является едва ли не самым высокооплачиваемым автором современной Украины, стоящим на втором месте по гонорарам после известного классика украинской литературы, по совместительству предыдущего президента страны Виктора Януковича!

Помните, как в 2011 году Янукович в декларации о доходах указал, что некая донецкая типография выплатила ему авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн грн за переданные этому издательству имущественные права на свои книги? Какой скандал тогда разразился по этому поводу!

Так вот, экс-начальник штаба «Азова», один из действующих ныне лидеров партии «Национальный корпус» Владислав Соболевский (позывной Борисфен), согласно его электронным декларациям о доходах, за сочинение трех сценариев к неизвестным фильмам, а также безымянного сборника детских сказок получил ни много ни мало 6 млн грн. Куда до него каким-то Люко Дашвар, Василию Шкляру или Лине Костенко!

Напомню, что автор «Записок українського самашедшего», по подсчетам писателя Андрея Куркова, в 2011 году получила за свой роман гонорар в размере до 40 тыс. грн. Пускай сегодня эта сумма была бы даже в два-три раза выше.

Интересно, что в декларации никому не известного украинского «андерсена» Соболевского за 2016 год указано по миллиону за каждый из сценариев — к полнометражному фильму «Зал бокса» и полнометражному фильму об украино-российской войне. Причем, как выясняется, «боксерский» сценарий был продан им еще в 2013 году. В ту пору автору едва исполнилось 25 лет. Ну прямо современный вундеркинд, что полностью подтвердится позже: в 2017-м Соболевский заработает уже по 2 млн грн за детские сказки и сценарий к фильму «о жизни супружеской пары»!

Сразу оговорюсь, что я с удовольствием посмотрю фильмы авторства Соболевского и куплю детям его гениальные сказки, если он любезно предоставит мне такую возможность. А то злые языки безбожно врут, что упоминание азовцем своих творческих достижений в отчетных документах — не более чем банальное стремление отмыть деньги, заработанные преступным путем.

Напомню, что друг и протеже экс-комбата «Азова» Игоря Михайленко Владислав Соболевский возглавлял штаб полка в то самое время, когда азовцы из охраны Черкаса провели серию ограблений частных и государственных банков в Запорожской области. Как я ранее писал, по данным правоохранителей, преступные доходы от этой деятельности шли в том числе на пополнение черной кассы Билецкого со товарищи.

А ларчик просто открывался?..

Следует отметить, что в обязанности начальника штаба Соболевского входило в том числе материальное обеспечение подразделения, а также хранение и выдача оружия личному составу.

Так или иначе, но с недавних пор КСУ отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. Посему Соболевский уже вряд ли представляет интерес для контролирующих органов, как, впрочем, не представлял его и ранее.

Что же до рядовых украинцев, то это их личное дело, верить ли сказочникам из «Нацкопуса» и «Нацдружин» далее. Коррумпированные чиновники из ближайшего окружения президента и «Укроборонпрома», безусловно, заслуживают самых суровых осуждения и наказания, но в нашей стране, к сожалению, благими народными намерениями зачастую управляют и вовсю пользуются те же самые коррупционеры, только из другой колоды.