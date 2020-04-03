Пособие по безработице в 2020 году в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2601-s-veschami-na-vyhod-kak-poluchit-posobie-po-bezrabotice-v-2020-godu.html

Ракурс

Пособие по безработице в 2020 году будет начисляться всем украинцам, официально лишившимся работы. Но не все знают, как правильно оформить статус безработного, а также на какую сумму выплат они могут рассчитывать.

Актуальность получения выплат по безработице в 2020 году возросла из-за карантинных мер, введенных в Украине с распространением смертельно опасного заболевания — коронавируса. Некоторые недобросовестные работодатели решили сэкономить на зарплатах, поэтому «просят» своих сотрудников уволиться по собственному желанию, обещая после карантина снова зачислить в штат. Подобные обещания звучат довольно неубедительно, а тысячи украинцев оказываются на улице.

Кому начислят пособие по безработице в 2020 году?

Получать выплаты по безработице могут только те украинские граждане, которых официально оформили как безработных. Денежную помощь в таком случае выплачивают, ориентируясь на закон об общем обязательном госсоцстраховании.

Признать безработными официально могут тех людей, которые:

находятся в трудоспособном возрасте, но остались без работы и, как следствие, без заработка, но готовы и могут заниматься трудовой деятельностью;

в возрасте младше 16 лет, которые работали ранее и были уволены, потому что штат предприятия сократили, его перепрофилировали или оно прекратило свою деятельность;

находятся в трудоспособном возрасте, но имеют инвалидность.

Что нужно, чтобы получить статус безработного?

Претендовать на начисление помощи можно, встав на учет в любом Центре занятости, который вам по душе, — независимо от того, где вы живете. Смело отправляйтесь в ближайшее подобное учреждение.

Вам понадобится пакет соответствующих документов. Весной 2020 года эту процедуру немного упростили, потому что вся страна ушла на карантин, — регистрироваться разрешили онлайн. Достаточно отправить Центру занятости электронное письмо с фотоснимком или сканами документов.

Что потребуют для начисления пособия по безработице в 2020 году?

Центр занятости попросит вас предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

трудовую книжку или гражданско-правовой договор;

диплом об образовании;

военный билет;

справку с предыдущего места работы о том, какой была ваша зарплата. Это актуально для тех, кто накопил за последний год не меньше полугода страхового стажа.

Некоторым категориям граждан могут понадобиться дополнительные документы. Например, людям с инвалидностью непенсионного возраста нужна будет копия справки об осмотре у экспертов медико-социальной комиссии.

Иностранцам, постоянно проживающим на территории нашей страны, придется предоставить информацию о виде на жительство. Переселенцы обязаны явиться со справкой о постановлении на учет внутренне перемещенных лиц. Если у таких граждан нет документов об увольнении, им понадобится заявление о том, что они прекращают трудовые отношения, с нотариально заверенной подписью, либо решение суда о прекращении таких отношений. Также нужно будет приложить квитанцию за отправку заказного письма с копией соответствующего заявления на имя предыдущего работодателя.

Как часто придется посещать Центр занятости?

После того как все формальности с документами будут улажены, каждые 30 дней необходимо будет посещать Центр занятости, сотрудники которого постараются подобрать вам подходящую работу — ориентируясь на образование, профнавыки и имеющийся опыт.

Если за полгода гражданину не подобрали подходящей работы, ему будет предложено переобучиться и сменить профессию. Все зависит от того, кто нужен государству — слесари, дворники или учителя.

Отказавшись от предложенных вариантов работы дважды, претендент утрачивает статус безработного. Регистрация аннулируется, выплаты отменяются. Конечно, можно повторить процедуру и встать на учет снова, но только спустя 90 дней.

Еще один важный момент — пропущенный визит в Центр занятости чреват потерей начислений и статуса. «Простят» такого нерадивого соискателя только в том случае, если для пропуска была уважительная причина. По закону, пропустить дату без отмены выплат можно только в случае, если вас отправили на карантин, вы попали в больницу, у вас умер родственник, маленький больной ребенок нуждается в вашей помощи или вас хотят видеть в военкомате. Все это должно подтверждаться соответствующими документами.

Как начисляется и выплачивается пособие по безработице в 2020 году?

Выплату начислят начиная с восьмого дня после регистрации гражданина как безработного. Однако возможно и другое — ждать начисления придется три месяца, если вы уволились без уважительной причины по собственному желанию или вас «ушли» за то, что вы нарушили трудовую дисциплину.

Однако карантин по всей стране внес свои коррективы — теперь пособие безработному будут начислять уже на следующий день после регистрации в онлайне.

Если вас незаконно уволили, мотивируя это карантином

Работодателям, которые уволили своих сотрудников без уважительной на то причины в период карантина, грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 172 УК (грубое нарушение законодательства о труде). В случае если работодатель аргументирует свои действия неудобствами в связи с эпидемией коронавируса, ему грозит штраф или исправительные работы.

Заставить сотрудника уволиться по собственному желанию на период карантина наниматель также не имеет права.