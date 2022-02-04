И. о. директора Национального института рака (НИР) Андрей Шипко, уже почти год находящийся в этом временном статусе, на своей странице Facebook оптимистично сообщает: бесплатные лекарства есть! От мед

https://racurs.ua/2985-borba-s-drakonom-pochemu-v-ukraine-nikak-ne-vozmut-rak-pod-kontrol.html

Ракурс

Эта ужасная буква «Р». Увы, рак до сих пор звучит как приговор. Это заболевание, наверное, как никакое другое вызывает страх, обрастает домыслами, а за безликими цифрами статистики стоят горе и потеря близких.

Несмотря на выдающиеся успехи в области онкологии, к сожалению, проблему рака глобально решить не удается. Главный рецепт успешной борьбы с драконом — профилактика и раннее выявление раковых заболеваний. Именно такой подход помог многим странам достичь впечатляющих результатов в этом непростом противостоянии.

Почему Украине не удается эффективно бороться с онкологическими болезнями?

Заболеваемость раком растет во всем мире, наша страна — не исключение. Почему рак наступает? Онкологическими заболеваниями в первую очередь болеют пожилые люди, то есть старение населения вносит свою лепту в растущую тенденцию онкостатистики. Разумеется, на уровень заболеваемости влияют вредные привычки, неважная экология, не очень здоровая еда, а также генетические факторы.

Если говорить об уровне заболеваемости раком в Украине, то он не выше, чем в европейских странах. Однако результаты лечения у нас заметно хуже. Основные причины плачевной ситуации — отсутствие или неполная реализация скрининговых программ, позднее выявление опухолей, дефицит средств на их лечение как в государственном бюджете, так и в карманах пациентов. ограниченный доступ к стандартам лечения.



Это также страусиный менталитет в отношении своего здоровья и позднее обращениек врачам. Научные исследования подтверждают: люди не хотят получать негативную информацию, даже если она будет для них полезной. Это своего рода форма самозащиты. Страхузнать о серьезной болезни настолько велик, что многие выбирают незнание.

4 февраля по случаю Всемирного дня борьбы против рака принято говорить об успехах и вызовах в борьбе с онкологическими заболеваниями. На днях состоялся IV форум онкопациентов, организованный Inspiration Family — фондом поддержки взрослых онкопациентов. Это ежегодное главное мероприятие для онкосообщества, платформа для взаимодействия между пациентами, врачами, общественными организациями и властью.



Итак, в чем Украине удалось продвинуться? Заметили ли онкопациенты позитивные изменения? Что обнадеживает, а что беспокоит? Везде ли в Украине используют одинаковые протоколы лечения онкологических заболеваний? А как насчет мониторинга качества этого лечения? Семейный врач или онколог — кто отвечает за профилактические осмотры групп риска?

Стратегия есть. Что нам мешает?

Из хороших новостей — в Украине была разработана «Национальная стратегия контроля онкозаболеваний на 2020-2030 годы». Несмотря на проделанную огромную работу всех причастных, до сих пор документ не утвердили. В пациентских организациях считают это еще одним свидетельством того, что теме онкологии в Украине до сих пор не уделяется должного внимания. А ведь рак находится на втором месте среди причин смертности, упорно пытаясь обогнать сердечно-сосудистые заболевания.

Стратегия — это не только о лечении онкологических заболеваний, но и обучении врачей. Онкологическая наука очень быстро развивается и нужно быть в тренде новых достижений медицины. В документе также есть разделы психологической помощи, реабилитации и паллиативной помощи пациентам.

По словам Валерия Зуба, председателя подкомитета по вопросам профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (извините за канцеляризм), министр здравоохранения уже подписал стратегию и есть надежда, что на ближайшем заседании правительства она будет поддержана.

«В 2022 году на программу медицинских гарантий для лечения онкологических пациентов предусмотрено почти на 5 млрд больше средств. Планируется закупить онкопрепараты на 2 млрд гривен через центральные закупки. Около 1 млрд грн предусмотрено на закупку современных лучевых аппаратов — линейных ускорителей. Надеюсь, мы обновим материальную базу онкологических центров», — поделился планами нардеп.

Инновационные лекарства для пациентов — механизмы доступа в мире и Украине

Ежегодно раком в Украине заболевает 130-140 тысяч человек. На одного онкопациента государство выделяет около 30 грн. Вот наши сограждане и вынуждены заниматься поиском средств для покупки дорогостоящих лекарств.

В сентябре прошлого года был принят законопроект №4662 «Об обеспечении возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа». Этот документ позволит государству закупать инновационные дорогостоящие лекарственные препараты у производителей по сниженным ценам. К такому механизму прибегают во многих странах, например, в США, Великобритании, соседней Польше.

По словам председателя совета ОО «Орфанные заболевания Украины» Татьяны Кулеши, такой механизм даст возможность закупать препараты со скидкой 20-50%. Фармацевтические компании готовы поставлять лекарства по более низкой стоимости при условии конфиденциальности, без применения процедур публичных тендеров (ведь альтернативного препарата нет и более выгодного предложения быть не может). Ряд стран по такой процедуре закупает лекарства более чем от 250 болезней.

Увидели ли онкопациенты позитивные изменения? «Будем откровенны. Нет, не видят, — отвечает на этот вопрос Т. Кулеша. — В прошлом году на договоры управляемого доступа было заложено 1,2 млрд грн. К сожалению, онкопациенты остались ни с чем. Мы сможем говорить о победе, если пациент придет и скажет: «Я получил это лекарство за счет государства».



К сожалению, несмотря на выделенные средства, в прошлом году препараты закуплены не были. А ведь это в прямом смысле доступ к жизни. Эксперты уверены, что в этом году механизм должен заработать. С начала года собираются потребности пациентов, затем будет обозначена сумма, которую государство сможет выделить по договорам управляемого доступа.

О том, почему во время пандемии COVID-19 в Украине стали чаще выявлять рак, международных протоколах лечения и многом другом — читайте в следующих статьях на «Ракурсе».