Голый протест: защитники животных разделись в центре Барселоны, изображая трупы (ФОТО, ВИДЕО, 18+)

Голая акция протеста в Барселоне, фото — Independent

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Racurs.ua

В центре Барселоны состоялась оригинальная акция протеста защитников животных — десятки испанцев разделись на площади Каталонии, изображая трупы животных.

Участники акции привлекли к себе внимание, чтобы выступить против использования меха и кожи в составе продукции модных брендов, сообщает The Independent.

Во время флешмоба на площади Каталонии несколько десятков человек разделись догола. Их облили краской, которая символизировала кровь животных.

Люди неподвижно лежали на асфальте и изображали умирающих животных. Одна из девушек сидела на шкуре животного, держа плакат с такой надписью: «Сколько жизней нужно на одно пальто?».

Акцию организовала международная некоммерческая организация Anima Naturalis, которая защищает права животных в Испании и Латинской Америке.

По данным защитников животных, более 85% меха, которые продаются во всем мире, поступает из фермерских хозяйств, где лис, норок и других животных пожизненно запирают в клетках, прежде чем убить и снять шкуру.

«Ракурс» сообщал, что летом этого года участница акции протеста против миграционной политики Трампа вскарабкалась на 93-метровую Статую Свободы.

Нарушительница, одетая в футболку с протестной надписью, стояла на подножии статуи. Там она просидела несколько часов, пока правоохранителям не удалось уговорить женщину спуститься.