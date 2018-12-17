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Голая акция протеста в Барселоне, фото — Independent
Голый протест: защитники животных разделись в центре Барселоны, изображая трупы (ФОТО, ВИДЕО, 18+)https://racurs.ua/n115724-golyy-protest-zaschitniki-jivotnyh-razdelis-v-centre-barselony-izobrajaya-trupy-jivotnyh-foto.htmlRacurs.ua
В центре Барселоны состоялась оригинальная акция протеста защитников животных — десятки испанцев разделись на площади Каталонии, изображая трупы животных.
Участники акции привлекли к себе внимание, чтобы выступить против использования меха и кожи в составе продукции модных брендов, сообщает The Independent.
Во время флешмоба на площади Каталонии несколько десятков человек разделись догола. Их облили краской, которая символизировала кровь животных.
Люди неподвижно лежали на асфальте и изображали умирающих животных. Одна из девушек сидела на шкуре животного, держа плакат с такой надписью: «Сколько жизней нужно на одно пальто?».
Акцию организовала международная некоммерческая организация Anima Naturalis, которая защищает права животных в Испании и Латинской Америке.
По данным защитников животных, более 85% меха, которые продаются во всем мире, поступает из фермерских хозяйств, где лис, норок и других животных пожизненно запирают в клетках, прежде чем убить и снять шкуру.
«Ракурс» сообщал, что летом этого года участница акции протеста против миграционной политики Трампа вскарабкалась на 93-метровую Статую Свободы.
Нарушительница, одетая в футболку с протестной надписью, стояла на подножии статуи. Там она просидела несколько часов, пока правоохранителям не удалось уговорить женщину спуститься.