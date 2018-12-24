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Ракурс
Протесты "желтых жилетов" в Париже / Фото: wikimedia

Протесты «желтых жилетов» в Париже переросли в уличные потасовки, полиция взяла в руки оружие (ФОТО, ВИДЕО)

24 дек 2018, 13:41
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Протесты «желтых жилетов» в Париже сопровождаются драками со стражами порядка, также сообщается о поджогах автомобилей. В минувшие выходные участники акции напали на трех полицейских-мотоциклистов на Елисейских полях, одному из которых пришлось пригрозить использованием огнестрельного оружия для того, чтобы толпа отступила.

Видео этого инцидента попало в соцсети, после чего французская полиция была вынуждена объяснять прокомментировать целесообразность применения оружия для «усмирения» демонстрации «желтых жилетов». Власти оправдывают действия офицера, заявляя, что он поступил правильно, поскольку полиции разрешено брать в руки оружие в случае физической угрозы, пишет «Европейская правда».

Во время инцидента протестующие бросали в стражей порядка брусчатку и другие предметы. Впоследствии полицейские на двух мотоциклах покинули место происшествия, оставив одно транспортное средство. Позже сюда прибыли дополнительные силы полиции, которые оттеснили протестующих, а офицер сумел вернуться и забрать свой мотоцикл.

«Мы получили минуту паузы, которая позволила моим коллегам безопасно покинуть место происшествия. Это тактика сдерживания», — отметил представитель французского полицейского союза Unite FGP Рокко Контенто.

Напомним, недавно французский профсоюз правоохранителей UNSA-Police заявила о том, что призывает полицейских не выходить на службу, а принимать участие в забастовках.

Фото: Протесты «желтых жилетов» в Париже


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