Протесты «желтых жилетов» в Париже переросли в уличные потасовки, полиция взяла в руки оружие (ФОТО, ВИДЕО)

Протесты "желтых жилетов" в Париже / Фото: wikimedia

https://racurs.ua/n116061-protesty-jeltyh-jiletov-v-parije-pererosli-v-ulichnye-potasovki-policiya-vzyala-v-ruki-orujie.html

Racurs.ua

Протесты «желтых жилетов» в Париже сопровождаются драками со стражами порядка, также сообщается о поджогах автомобилей. В минувшие выходные участники акции напали на трех полицейских-мотоциклистов на Елисейских полях, одному из которых пришлось пригрозить использованием огнестрельного оружия для того, чтобы толпа отступила.

Видео этого инцидента попало в соцсети, после чего французская полиция была вынуждена объяснять прокомментировать целесообразность применения оружия для «усмирения» демонстрации «желтых жилетов». Власти оправдывают действия офицера, заявляя, что он поступил правильно, поскольку полиции разрешено брать в руки оружие в случае физической угрозы, пишет «Европейская правда».

Во время инцидента протестующие бросали в стражей порядка брусчатку и другие предметы. Впоследствии полицейские на двух мотоциклах покинули место происшествия, оставив одно транспортное средство. Позже сюда прибыли дополнительные силы полиции, которые оттеснили протестующих, а офицер сумел вернуться и забрать свой мотоцикл.

«Мы получили минуту паузы, которая позволила моим коллегам безопасно покинуть место происшествия. Это тактика сдерживания», — отметил представитель французского полицейского союза Unite FGP Рокко Контенто.

Напомним, недавно французский профсоюз правоохранителей UNSA-Police заявила о том, что призывает полицейских не выходить на службу, а принимать участие в забастовках.