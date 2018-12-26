Полная дееспособность до 18-ти лет: четыре случая, когда это возможно

Полная дееспособность до 18-ти лет / Фото: kadrovik.ua

https://racurs.ua/n116129-polnaya-deesposobnost-do-18-ti-let-chetyre-sluchaya-kogda-eto-vozmojno.html

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Полная дееспособность, согласно законодательству Украины, наступает с 18-ти лет. Однако закон предусматривает четыре случая, когда ее можно получить досрочно. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» рассказывает автор пяти школьных учебников по праву Александр Наровлянский.

По его словам, полная дееспособность для несовершеннолетнего наступает в случае:

заключения брака; регистрации в качестве отца или матери ребенка; заключения трудового договора; занятия предпринимательской деятельностью.

Наровлянский отмечает, что даже после прекращения трудовой и предпринимательской деятельности или расторжения брака, полная гражданская дееспособность сохраняется — обратного хода нет.

«На сегодняшний день для заключения брака несовершеннолетним (достигшим 16-лет) требуется разрешение суда… И после заключения брака свидетельство о браке является автоматическим получением полной дееспособности», — пишет Наровлянский.

В свою очередь, получение полной дееспособности в связи с трудовой или предпринимательской деятельностью осуществляется с согласия родителей, а если они выступают против, — то по решению суда.

Еще одним основанием для получения досрочной полной дееспособности служит регистрация несовершеннолетнего отцом или матерью ребенка. Здесь речь идет именно о регистрации, а не просто о факте рождения ребенка.

Наровлянский напоминает, что вместе с обретением полной дееспособности, помимо получения полного объема гражданских прав, несовершеннолетний начинает самостоятельно нести и полную ответственность.