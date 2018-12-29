Порошенко подписал закон о прилегающей зоне, фото — "Главком"

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Racurs.ua

Президент Петр Порошенко сегодня подписал закон «О прилегающей зоне Украины», сообщил глава государства в Твиттер.

Он отметил, что цель закона — гармонизировать морское законодательство Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Согласно закону о «О прилегающей зоне», контролируемая Украины территория в море расширяется на 12 морских миль.

Закон определил, что прилегающая зoнa Укрaины — это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, от которой отмеряется ширина территориального моря Украины. Ранее она составляла 12 морских миль.

Силовые ведомства Украины рассчитывают, что новый закон позволит усилить контрольные функции пограничной службы, возможности охраны прибрежной зоны и предоставит расширенные полномочия для осмотра рыболовных судов.

Напомним, что во втором чтении законопроект № 8361 о прилегающей зоне Украины Рада приняла 6 декабря.

В прилегающей зоне Украина отныне может осуществлять таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный контроль, а также иметь права и обязанности относительно затонувших в этой зоне археологических и исторических объектов.

Закон призван предотвратить контрабанду и нелегальный заход кораблей в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

В России в начале ноября заявили, что нормы этого закона не могут применяться к акватории Керченского пролива и Азовского моря.