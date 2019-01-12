Протесты во Франции: «желтые жилеты» устроили стычки с полицией, силовики задержали более 120 демонстрантов (ВИДЕО)

Протесты «желтых жилетов». Фото: armani_salado в Twitter

https://racurs.ua/n116735-protesty-vo-francii-jeltye-jilety-ustroili-stychki-s-policiey-siloviki-zaderjali-bolee-120.html

Racurs.ua

В Париже во время акций протеста «желтых жилетов» произошли столкновения, правоохранители применили силу против демонстрантов.

В центре французской столицы — в квартале рядом с Триумфальной аркой на площади Звезды, силовики применили слезоточивый газ против манифестантов. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько групп протестующих приблизились к отрядам полиции, которые перекрыли часть улиц, и начали вести себя агрессивно. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы.

Как пишут УНН, сегодня в Париже митинговали 8 тыс. лиц. Полицейские задержали 121 наиболее агрессивного активиста.

В городе Лилль на акцию вышло около тысячи активистов, еще 2,5 тыс. участников движения «желтых жилетов» собрались в Кане. На улицы Нанта вышли 2,6 тыс. митингующих, полицейские задержали семерых.

Более 5 тыс. лиц устроили акцию протеста в Тулузе. Силовики задержали шестерых.

Напомним, сегодня во Франции снова начались протесты «желтых жилетов».

Полицейские задержали пять человек, которые направлялись на автомобиле в Бурже на акцию протеста. В салоне транспортного средства обнаружили оружие, кроме того, водитель авто был в нетрезвом состоянии.