Толпа подростков жестоко избила мужчину в центре Киева (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева подростки жестоко избили человека, фото — Фейсбук И.Силенко

https://racurs.ua/n116863-tolpa-podrostkov-jestoko-izbila-mujchinu-v-centre-kieva-foto-video.html

Racurs.ua

В центре Киева вечером 15 января толпа подростков до полусмерти избила мужчину без видимой на то причины.

Свидетелем чрезвычайного происшествия стала киевлянка Илона Силенко, опубликовавшая в Фейсбук информацию о жестоком нападении.

Оно произошло возле метро «Дворец спорта» примерно в 20.00.

«Эти нелюди компанией из 10−15 лиц побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски избивать ногами по печени и голове», — рассказывает женщина.

Она начала просить подростков остановить избиение, но несколько девушек бросились к ней, пытаясь ударить.

Илона вызвала полицию и толпа убежала.

С женщиной эти подростки снова увиделись на станции метро и вместе с другим мужчиной ей удалось задержать нескольких.

Силенко отметила, что решила обнародовать фото и видео для того, чтобы родители узнали, что делают на улицах города их дети.

Это не первый подобный случай в столице. Летом 2018 года толпа подростков ограбила продуктовый магазин в правительственном квартале Киева. В ноябре «Ракурс» сообщал, что в Подольском районе Киева подростки брызгали в лицо женщинам слезоточивый газ и снимали эти нападения на телефон.