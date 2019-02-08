Адвокат Александр Шадрин считает адвокатскую монополию иллюзией самоуправления

Адвокатская монополия

https://racurs.ua/n117802-advokat-aleksandr-shadrin-schitaet-advokatskuu-monopoliu-illuziey-samoupravleniya.html

Racurs.ua

Адвокатская монополия — это преждевременная мера, заявил в интервью «Ракурсу» адвокат Александр Шадрин.

Он пояснил, что, во-первых, уже сейчас ощутимо возросла нагрузка на адвокатов. Во-вторых, может возникнуть пристальный интерес к деятельности адвокатуры со стороны Антимонопольного комитета, в частности, в аспекте регулирования цен, чего сейчас нет.

Кроме того, по мнению юриста, монополия может привести к деградации, отсутствию мотивации к развитию, уменьшению конкуренции. «И, конечно, образуемая вертикаль, централизация приведет к большей зависимости адвокатов. Иллюзия самоуправления, а на самом деле — всех будут держать в ежовых рукавицах», — считает Шадрин.

Адвокат также выразил убеждение, что только ходатайство о техфиксации может выключить «режим Бога» у судей.

«Аудио-, а с 1 января этого года и видеофиксация судебных заседаний — большой шаг вперед к построению беспристрастного суда и правового государства, поскольку существенно дисциплинирует судей. Это важная гарантия от фривольностей, которые ранее позволяли себе судьи в процессе. А если вы вдруг заметили такое, сразу поинтересуйтесь, идет ли фиксация судебного заседания техническими средствами», — советует Шадрин.