Европейский суд по правам человека. Фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n117805-espch-mojet-obespechit-medpomosch-zaderjannomu-za-tri-dnya-advokat-aleksandr-shadrin.html

Racurs.ua

Не многие знают, что обращаться в ЕСПЧ можно далеко не только после того, как исчерпаны все средства на национальном уровне. Существуют четко работающие механизмы, которые позволяют защитить интересы клиента на самых ранних стадиях. Об этом в интервью «Ракурсу» рассказал адвокат Александр Шадрин.

По его словам, речь идет о ст. 39 Регламента ЕСПЧ: «Я прибегал к этой возможности, когда клиенту, например, не оказывали необходимую медицинскую помощь в пенитенциарном учреждении. Есть решение суда об оказании медицинской помощи — обеспечить диагностику и лечение. Начальник СИЗО никак не хочет выполнять решение национального суда».

Как только факсом отправляешь заявление в ЕСПЧ о том, что человек находится без оказания медпомощи, они реагируют мгновенно, запрашивая информацию у нашего правительства, решая вопрос об обеспечительных мерах. Конечно, на такое обращение есть незамедлительная реакция, добавил юрист.

Рассмотрение такого заявления в ЕСПЧ занимает три дня — то есть значительно меньше, чем в нашем суде: «Могут даже обратиться за комментарием в тот же день. Это же срочный вопрос. И тогда клиента сразу же вывозят, поскольку это по обращению ЕСПЧ».

Шадрин также отметил, что если говорить в общем об изменениях в работе судебной системы, то судьи все чаще цитируют решения ЕСПЧ, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, это стало модным, позитивным трендом.

«Адвокаты тоже стараются не отставать: даже если ты не знаешь решения, то хотя бы упомяни Конвенцию. Необязательно знать все решения ЕСПЧ. Даже если ты не выиграешь в национальном суде, через определенное время можешь выиграть в ЕСПЧ», — пояснил Шадрин.