Послы стран Евросоюза приняли решение о продлении персональных санкций против РФ

Послы ЕС поддержали новые санкции против РФ. Фото: shoppingpl.com

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Решение о продлении санкций против физических лиц и компаний России 20 февраля приняли послы стран-членов Евросоюза.

Санкции продлены на ближайшие шесть месяцев из-за агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сегодня сообщил брюссельский корреспондент «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Послы ЕС решили продлить заморозку активов и запрет на получение виз для 163 человек и 44 субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Он добавил, что еще восемь человек позже попадут в санкционный список из-за агрессии России на Азове против украинских Военно-морских сил. Официально продление санкций вступит в силу в начале марта.

На решения дипломатов также отреагировал посол Украины в Европейском Союзе Николай Точицкий. На собственной странице он назвал этот шаг символическим в пятую годовщину начала агрессии Российской Федерации против Украины.

Напомним, 18 февраля руководитель дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз достиг консенсуса касательно персональных санкций за азовскую агрессию РФ, а также определил сферы, в которых ЕС окажет поддержку украинским регионам в районе Азовского моря.

Ранее сообщалось, что персональные санкции предполагают запрет на получение виз и замораживание активов для восьмерых человек.