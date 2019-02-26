Кровавое ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову дали по 10 лет, история расследования резонансной аварии (ФОТО, ВИДЕО)

Кровавое ДТП в Харькове: приговор Зайцевой и Дронову, история расследования резонансной аварии

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Смертельное ДТП в Харькове произошло вечером 18 октября 2017 года. Тогда в центре города автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого находилась в то время 20-летняя студентка Елена Зайцева, врезался в автомобиль Volkswagen под управлением местного жителя Геннадия Дронова. Ее машина вылетела на тротуар и протаранила свыше 10 прохожих: пятеро погибли на месте, еще шестеро оказались в больнице, один из пострадавших впоследствии скончался. Еще одну пострадавшую, беременную женщину, пришлось ввести в состояние искусственной комы ради спасения ребенка. Спустя несколько месяцев она успешно родила.

Приговор Зайцевой и Дронову

Во вторник, 26 февраля, судья Киевского райсуда города Виктор Попрас объявил приговор для подозреваемых — водителя Lexus Елены Зайцевой и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Зайцеву признали виновной и приговорили к 10-ти годам лишения свободы и запретили садиться за руль авто сроком на три года. Дронову суд назначил 10 лет лишения свободы и лишил его права управлять авто также три года.

Суд назначил срок заключения Дронова с 8 ноября 2017 года, а Зайцевой — с 18 октября 2017 года (обвиняемые в смертельном ДТП более года провели в СИЗО). Также обвиняемые должны возместить материальные и моральные компенсации пострадавшим.

На протяжении 30 дней может быть подана апелляционная жалоба. Дронов сразу после оглашения приговора заявил о намерении подать апелляцию.

Суд расценил показания свидетелей и потерпевших как правдивые. Суддя Попрас заявил, что виновность Зайцевой и Дронова установлена. Также судья, ссылаясь на результаты ряда экспертиз, отметил, что Дронов мог избежать ДТП. То, что обвиняемый не признал своей вины, суд считает попыткой избежать ответственности.

Суд признал отсутствие оснований для признания недопустимым доказательством акта осмотра врачом-наркологом Елены Федирко (осматривала Зайцеву сразу после ДТП и установила употребление опиатов). Также судья зачитал показания Федирко в суде.

«В моче Зайцевой обнаружили кодеин и фенобарбитал… Доказательства не подтвердили состояние алкогольного или наркотического опьянения Зайцевой», — зачитал судья, добавив, что патрульные также не заметили, что Зайцева находилась под влиянием одурманивающих веществ.

Во время оглашения приговора Зайцевой стало плохо, ее вывели из помещения. Судья в это время продолжал зачитывать приговор.

«Указанные доказательства в совокупности доказывают нарушение обвиняемыми Зайцевой и Дроновым требований ПДД, а именно Зайцевой — п. 8.7.3 (ґ, е), 8.10, 8.11… ПДД, Дроновым — п. 8.7.3 (є), 8.10, 10.1…, находящихся в причинно-следственной связи с возникновением ДТП», — зачитал судья.

Прокуроры просили для Зайцевой и Дронова максимального наказания по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — 10-ти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Защита Дронова просила суд признать его невиновным. Адвокаты Зайцевой убеждали суд учесть «смягчающие обстоятельства». С речью адвоката потерпевших можно ознакомиться здесь.

Водитель Lexus

Водитель Lexus — в то время 20-летняя студентка Харьковского национального университета имени Каразина Елена Зайцева является названной дочерью харьковского бизнесмена Василия Зайцева и сводной сестрой бывшего заместителя прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрия Зайцева, который занимал должность в 2013 году. Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган ранее заявляла, что Зайцев якобы был люстрирован, бежал в Москву и находится в розыске. В июне 2018 года СМИ сообщили о еще одном Зайцеве, которого в Харькове поймали на нетрезвом вождении.

Водительское удостоверение Елена Зайцева получила в декабре 2015 года и ездила на внедорожнике отчима. За это время полицейские несколько раз составляли на нее админпротоколы (ее штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости). Сразу после аварии сообщалось, что она двигалась на запрещающий сигнал светофора.

В январе этого года выяснилось, что автошколу, в которой училась подозреваемая, могут лишить аккредитации. Правоохранители выявили факты ее отсутствия на ряде занятий — в журнале посещаемости группы указано, что Зайцева присутствовала на занятиях, в то время как подозреваемая находилась за пределами Украины.

Кроме этого, во время выступления на судебных дебатах адвокат потерпевших Лариса Матвеева напомнила об употреблении Зайцевой опиатов:

Водитель Volkswagen

За рулем Volkswagen Touareg находился в то время 49-летний предприниматель Геннадий Дронов. До аварии он занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями. Сначала Дронов проходил по делу как свидетель, а потом пересел на скамью подсудимых.

Судебный процесс

Уголовное производство по делу насчитывает 11 томов. В ходе расследования были назначены как минимум 32 экспертизы. Согласно данным прокуратуры Харьковской области, в судебном процессе, помимо судьи и следователя, было свыше 30 участников: двое подозреваемых, 12 пострадавших (родственники погибших и пострадавшие), семь адвокатов потерпевших, шесть адвокатов подозреваемых (у Дронова — двое адвокатов, у Зайцевой — трое, среди которых и защитник Геннадия Кернеса Юлия Козырь) и шесть прокуроров. Сначала сама Зайцева в комментарии журналистам заявляла, что не считает себя виновной в ДТП. Затем на суде она сказала, что признает свою вину полностью и готова нести ответственность за содеянное.

Судебный процесс длился более года, начиная с 7 февраля 2018 года, и завершился 19 февраля. За это время состоялось свыше 60-ти заседаний, на которых допросили 33 человек.

В октябре 2017 года правоохранительные отметили, что в крови Зайцевой на момент аварии были обнаружены наркотические вещества — опиаты. Адвокат подозреваемой Юлия Козырь в свою очередь утверждает, что перед сдачей анализов Зайцева принимала успокоительные препараты. Осмотр Зайцевой сразу после ДТП проводила врач-нарколог Федирко. По словам адвоката потерпевших, к Дронову замечаний относительно осмотра или анализов не было. У Зайцевой по итогам осмотра наркологом были выявлены признаки наркотического опьянения, которые подтвердили результаты лабораторных тестов (найдено опиаты).

Позже была проведена судебно-токсикологическая экспертиза, которая также подтвердила результаты предварительного обследования: в моче Зайцевой было наркотическое средство — кодеин, и психотропное вещество — фенобарбитал. Следователь назначил еще одну экспертизу, но при этом не передал эксперту ни одного документа. Затем врач-нарколог Федирко исчезла, а адвокатам потерпевших суд отказал в допросе судебных экспертов и медперсонала. Позже суд дал добро на дополнительную экспертизу, результатом которой стало «отсутствие заключения». Лишь 22 января 2019 года врач-нарколог Федирко дала показания в суде.

Кроме этого, известно, что на момент аварии в Харькове внедорожник, за рулем которого находилась Елена Зайцева, двигался со скоростью 106 км/ч. Такие результаты экспертизы 20 декабря обнародовал адвокат Дронова Сергей Перепелица.

Последние слова Зайцевой и Дронова в суде

«Я признаю все пункты нарушений ПДД, которые мне инкриминируются в обвинительном акте. Я чувствую свою вину. Конечно, я никогда не сяду больше за руль, об этом не может быть и речи. Я действительно искренне каюсь, поэтому я признаю все иски. Я буду стараться с семьей погасить их по мере своих возможностей. Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд», — заявила Елена Зайцева.

В то же время, несмотря на раскаяние Зайцевой, ее защита считает вину Дронова «более весомой». Адвокаты подсудимой просили судью также учесть два смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение нанесенного ущерба. Отметим, что не все пострадавшие согласились принять «материальную помощь» семьи Зайцевой. В свою очередь, сторона обвинения не согласилась с такой позицией адвокатов водителя «Лексус».

Во время судебных прений также выступил и Геннадий Дронов.

«Эта молоденькая девочка сильнее меня. Она смирно сидит на скамейке подсудимых, повинуясь во всем своему адвокату, и понимает, что после освобождения у нее все будет по-прежнему. Я 18 октября 2017 года потерял все. У меня нет ничего и ничего не осталось, порой даже желание жить. Я хочу помочь семьям погибших и пострадавших… Простите меня, пожалуйста. Во всем остальном я поддерживаю своих адвокатов и надеюсь на справедливое решение суда», — заявил Дронов.

Погибшие и пострадавшие

18 октября 2017 года пострадавших с места аварии увозили в больницу скорой и неотложной помощи. У всех пациентов врачи диагностировали травмы головы и тела. Той же ночью хирурги их прооперировали. 30-летнюю беременную женщину врачи поместили в медикаментозный сон. В январе прошлого года Власенко родила здоровую девочку.

На месте аварии погибли пять человек — четыре женщины и один мужчина (позже в больнице умерла еще одна): 28-летняя Нина Кобесова, которая работала преподавателем на курсах иностранных языков, 27-летний айтишник Александр Евтеев и сестра его жены Диана (Оксане Евтеевой удалось выжить, она проходит курс реабилитации), 46-летняя Алла Сокол и ее 19-летняя дочь Анастасия, а также Елена Усмаева.

Резонансная авария заставила чиновников снова заговорить об усилении наказаний за ДТП. Теперь в городах Украины скорость движения транспорта снижена до 50 км/ч, также повышены штрафы за нарушение ПДД. Пострадавшие и родственники погибших все еще надеются на правосудие.

В 2018 году сообщалось, что трое пострадавших отказались от претензий к экс-студентке, получив от ее семьи компенсацию. Другие жертвы требовали сурового наказания для водителей. Их адвокаты объясняли, что большинство не верит Зайцевой и искренности 50 тыс. грн помощи, пишет «Украинская правда».

«Я не понимаю, почему для них эта сумма, стоимость айфона, равна жизни чьего-то ребенка, забранной от бессмысленного, безответственного поступка… Мое желание максимально их наказать — это не месть», — обращалась к суду Светлана Виниченко, которая потеряла в ДТП единственного сына. «Это, значит, как? Сбивает машина, дверца открывается, деньги бросаются: это тебе помощь, понял? И дальше это учитывается как смягчающее обстоятельство», — возмущался Игорь Берченко, две дочери которого попали под колеса Зайцевой, выжила только одна. «Считаю обоих виновными. Пусть суд решает, кто больше, кто меньше. Надеюсь на справедливое наказание, хотя моих девочек это не вернет», — сказал Юрий Фабрис, который потерял в аварии сестру и племянницу.

Во время судебных прений также звучали претензии к правоохранителям. В частности, обвинение якобы не установило красную Mazda, с которой Зайцева могла устраивать гонки. Больше всего споров возникало вокруг состояния Зайцевой на момент аварии (находилась ли она под действием опиатов). Однако прокуроры и адвокаты водителя Lexus отрицали версию о наркотическом опьянении. В то же время защита потерпевших неоднократно намекала на то, что сторона обвинения откровенно «подыгрывает» адвокатам Зайцевой.