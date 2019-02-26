Массовая драка с поножовщиной произошла в супермаркете Москвы из-за колбасы и вина (ВИДЕО)

Массовая драка с поножовщиной произошла в московской супермаркете. Фото: Судебно-юридическая газета

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Racurs.ua

В Москве произошла массовая драка между покупателями и сотрудниками супермаркета «Дикси». Причиной конфликта с поножовщиной стала кража продуктов в магазине. Во время инцидента пострадал мужчина — он получил ножевое ранение ягодицы, его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники супермаркета заподозрили группу покупателей в краже продуктов. Охранники заведения закрыли двери и попросили заподозренных лиц показать содержимое сумок и карманов. Об этом сообщают «Вести».

Возмущенные покупатели в ответ бросились на сотрудников магазина с кулаками. Драку зафиксировала камера видеонаблюдения в супермаркете.

Участники конфликта пустили в ход полки с товаром, корзины для продуктов, а один из покупателей применил нож. В результате охранник супермаркета получил ранение ягодицы и был госпитализирован. Вооруженный покупатель же попытался скрыться, но был задержан.

Сотрудники супермаркета утверждают, что группа покупателей, с которой завязалась драка, накануне украла колбасу, а в день конфликта попыталась стащить бутылку вина.

Напомним, ранее депутат парламента Словении Дарий Крайчич украл в магазине сэндвич. «Проверка» системы безопасности торговой точки стоила политику должности.