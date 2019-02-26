Миллионные откаты и взятки автомобилями: НАБУ подозревает руководство Полтавской ОГА в коррупции (ДОКУМЕНТ)

Миллионные откаты и взятки автомобилями: НАБУ подозревает руководство Полтавской ОГА в коррупции. Фото: Невседома

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Чиновников Полтавской облгосадминистрации заподозрили в создании коррупционных схем и получении взяток в особо крупных размерах. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины установили, что глава администрации Валерий Головко, его первый заместитель Андрей Песоцкий, советник губернатора Александр Литвинов и директор департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тимофей Голбан совместно получали миллионные «откаты» от предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса.

В частности, за взятки полтавские чиновники способствовали победам предпринимателей на тендерах по государственным закупкам, которые проводила ОГА. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на постановление Соломенского районного суда города Киева.

По информации НАБУ, в 2017 году представитель компаний «Укрстройдор» и АЛВИ РОД договорился с Головко и Песоцким, что за 200 тыс. долл. чиновники не будут мешать ему вести бизнес в Полтавской области.

Кроме того, как утверждает следствие, губернатор получил взятку в виде отдыха в Испании. В октябре 2017 года организаторы преступной схемы вместе с директором департамента ОГА Инной Ищенко находились в этой стране, поездка обошлась в 70 тыс. евро.

Согласно информации следователей, по требованию главы администрации также были куплены 12 смартфонов iPhone 10 и ноутбук MacBook Pro. Шесть из них забрал Головко, а ноутбук и остальные телефоны — Песоцкий.

В конце 2017 года Головко получил на день рождения еще одну взятку — Mercedes G 63 AMG 2017 года выпуска. За автомобиль предприниматели заплатили 320 тыс. евро.

В начале января прошлого года губернатор пообещал представителю компании помочь выиграть тендер на ремонтные работы, уборку снега и другие услуги. Затем глава администрации взял у него в долг 100 тыс. долл., но вернул только часть денег.

В апреле 2018 года, по данным НАБУ, Головко отказался платить «Укрстройдору» за проделанную работу, а решил воплотить еще одну схему. В частности, компания АЛВИ РОД должна была выставить ОГА счет в 80 млн грн, но забрать только половину суммы (стоимость выполненных работ составила 38 млн грн), а остальные средства оставались Головко и Песоцкому. Сначала представитель компаний отказался, но другого шанса получить оплату за выполненные работы ему не дали.

Напомним, что ранее НАБУ подозревало городского голову Полтавы Александра Мамая в приобретении крупных активов, законность которых не была подтверждена, а также во вмешательстве в работу госреестра для восстановления в должности мэра. Но в итоге уголовное производство закрыли якобы из-за отсутствия состава преступления в действиях чиновника.