В Индии попавшая под поезд женщина чудом выжила. Фото: YouTube

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Racurs.ua

Женщина, которая попала под поезд на железнодорожной станции в Индии, выжила. Инцидент произошел в субботу в городе Мумбаи.

Неизвестная индианка спустилась на рельсы, чтобы справить нужду, однако не успела вылезти на платформу до прибытия поезда, сообщает сегодня Lenta.ru, ссылаясь на The Mirror.

Когда на станцию начал подъезжать поезд, женщина пыталась выбраться и попала в узкий зазор между поездом и платформой. Поезд, который начал экстренно останавливаться, протащил женщину еще несколько метров.

Это происшествие заметил полицейский на станции. Он сразу же бросился к потерпевшей, чтобы извлечь ее тело. Однако, благодаря своевременной реакции машиниста, который заметил женщину на рельсах и заранее начал торможение, пострадавшая осталась жива. Женщина отказалась от госпитализации и самостоятельно покинула станцию.