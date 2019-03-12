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ГБР расследует 45 дел в отношении сотрудников САП и НАБУ, фото: sud.ua

ГБР расследует 45 дел в отношении сотрудников антикоррупционных ведомств (ДОКУМЕНТ)

12 мар 2019, 13:10
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В производстве следователей Государственного бюро расследований (ГБР) есть 45 дел в отношении сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Из них 35 дел расследуют следователи центрального аппарата ГБР, еще 10 — следователи территориальных подразделений ведомства. Об этом сообщает издание «Резонанс» со ссылкой на полученный от ГБР ответ на информационный запрос.

Отмечается, что в трех случаях открыто производство по ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ответ ГБР на информационный запрос, документ «Резонанс»

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Фейсбуке заявила, что ведомство начинает досудебное расследование по обнародованной в недавнем видео издания bihus.info информации о закрытии за взятки дел против связанной с коррупционным скандалом в оборонной сфере компании «Оптимумспецдеталь».

По словам Варченко, в обнародованном журналистами информации есть признаки приготовления группы лиц к передаче неправомерной выгоды должностным лицам. Если эта информация подтвердится, должностным лицам соответствующих правоохранительных органов грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во вчерашнем материале bihus.info утверждается, что все следственные органы, в том числе и НАБУ, за взятки «сливали» дела против компании «Оптимумспецдеталь».


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