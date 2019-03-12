ГБР расследует 45 дел в отношении сотрудников САП и НАБУ, фото: sud.ua

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В производстве следователей Государственного бюро расследований (ГБР) есть 45 дел в отношении сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Из них 35 дел расследуют следователи центрального аппарата ГБР, еще 10 — следователи территориальных подразделений ведомства. Об этом сообщает издание «Резонанс» со ссылкой на полученный от ГБР ответ на информационный запрос.

Отмечается, что в трех случаях открыто производство по ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Фейсбуке заявила, что ведомство начинает досудебное расследование по обнародованной в недавнем видео издания bihus.info информации о закрытии за взятки дел против связанной с коррупционным скандалом в оборонной сфере компании «Оптимумспецдеталь».

По словам Варченко, в обнародованном журналистами информации есть признаки приготовления группы лиц к передаче неправомерной выгоды должностным лицам. Если эта информация подтвердится, должностным лицам соответствующих правоохранительных органов грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во вчерашнем материале bihus.info утверждается, что все следственные органы, в том числе и НАБУ, за взятки «сливали» дела против компании «Оптимумспецдеталь».