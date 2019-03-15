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Ракурс
Расстрел в мечети Новой Зеландии. Фото: 1NEWS.COM.UA

Расстрел в мечети Новой Зеландии: появилась запись теракта (ВИДЕО 18+)

15 мар 2019, 09:01
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Расстрел в мечети Аль Нуб в Новой Зеландии произошел сегодня, 15 марта.

Сейчас в сети обнародовано видео расстрела, которое преступник снял на камеру Go Pro. На видеозаписи зафиксировано, как он подходит к мечети, входит вовнутрь и открывает огонь. Злоумышленник стреляет по всех, кто попадается ему на пути, и заглядывает во все комнаты.

После большого количества выстрелов злоумышленник перезаряжает оружие и вновь возвращается в большой зал и делает еще несколько выстрелов.

Правоохранители уже задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в мечети. На данный момент полицейские еще не обнародовали информацию о террористе, однако из СМИ известно, что им оказался 28-летний австралиец.

Также сообщается, что количество жертв расстрелов в мечети возросло. Уже известно о 40 погибших. Родных пострадавших уже пустили в мечеть, они пытаются найти живых среди посетителей храма.

Источник: Ракурс


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