Расстрел в мечети Новой Зеландии. Фото: 1NEWS.COM.UA

https://racurs.ua/n119420-rasstrel-v-mecheti-novoy-zelandii-poyavilas-zapis-terakta-video-18.html

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Расстрел в мечети Аль Нуб в Новой Зеландии произошел сегодня, 15 марта.

Сейчас в сети обнародовано видео расстрела, которое преступник снял на камеру Go Pro. На видеозаписи зафиксировано, как он подходит к мечети, входит вовнутрь и открывает огонь. Злоумышленник стреляет по всех, кто попадается ему на пути, и заглядывает во все комнаты.

После большого количества выстрелов злоумышленник перезаряжает оружие и вновь возвращается в большой зал и делает еще несколько выстрелов.

Правоохранители уже задержали злоумышленника, который устроил стрельбу в мечети. На данный момент полицейские еще не обнародовали информацию о террористе, однако из СМИ известно, что им оказался 28-летний австралиец.

Также сообщается, что количество жертв расстрелов в мечети возросло. Уже известно о 40 погибших. Родных пострадавших уже пустили в мечеть, они пытаются найти живых среди посетителей храма.

В мечети Новой Зеландии расстреляли прихожан. 27 погибли, 30 ранены. 4 человека задержаны.



Всё происходящее снималось на GoPro. pic.twitter.com/VRHAT0kh3z — Paweł Wiśniewski (@taxfreelt) 15 марта 2019 г.