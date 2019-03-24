Активист антимигрантской партии напал на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни

https://racurs.ua/n119814-aktivist-antimigrantskoy-partii-napal-na-ministra-inostrannyh-del-finlyandii-foto-video.html

Ракурс

Человек, на одежде которого была символика националистической организации «Солдаты Одина», атаковал главу МИД Финляндии Тимо Сойни. Полицейским удалось задержать нападавшего.

Инцидент произошел 24 марта в городе Вантаа. Активист антимигрантской партии совершил попытку нападения на министра во время традиционной ярмарки. Министр проводил встречу с избирателями, сообщает Helsingin Sanomat.

Неизвестный подошел к министру и, по словам политика, попытался его избить. Нападавшего остановили полицейские, которые свалили его на землю.

На одежде человека, которого сфотографировали на месте нападения, заметна символика националистической организации «Солдаты Одина». Эта организация позиционирует себя как антимигрантская, один из основных видов ее деятельности — патрулирование и отслеживание мигрантов.

Группировка тесно связана с неонацистской партией «Северное движение сопротивления», действующей в Скандинавии. В сентябре 2018 года финский суд постановил запретить эту партию за расовую дискриминацию и разжигание ненависти, однако участники движения подали апелляцию на это решение. Суд продолжает рассматривать дело.

Финский премьер в результате нападения не пострадал благодаря оперативным действиям полицейских. Министр продолжил общение с местными фермерами.

Парламентские выборы в Финляндии пройдут 14 апреля, поскольку 8 марта правительство страны ушло в отставку из-за неудач в проведении реформы здравоохранения. Сойни с 1997 до 2017 года возглавлял партию «Истинные финны», которая заняла второе место на парламентских выборах 2015 года. Партия придерживается позиций консерватизма и евроскептицизма.

Напомним, что в августе 2017 года в Турку произошла атака террориста, ранившего ножом нескольких человек в центре города. Полиция стреляла в злоумышленника.