Беспилотное авто от «Ауди» появится в будущем. Фото: pexels.com

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Компания Audi (Ауди) показала эскиз компактного беспилотника AI: me. Официально новинку представят 15 апреля на автомобильном салоне в Шанхае.

О роботизированном автомобиле пока почти ничего неизвестно. Журналисты смогли узнать, что машина оснащена электрическим двигателем и способна самостоятельно передвигаться по городским улицам. Об этом 2 апреля сообщает Digital Trends.

Конструкторы машины уверены, что дизайн новинки на 15 лет опережает облик нынешних серийных моделей. Автопроизводители думают, что так автомобили будут выглядеть в ближайшем будущем.

Напомним, в марте на автосалоне в Женеве компания Audi представила прототип электрического кроссовера e-tron Sportback, который построен на модернизированной платформе MLB. Машина оснащена электрическим полным приводом и поддерживает быструю зарядку от терминалов мощностью 150 кВт.