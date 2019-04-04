Гриценко пообещал, что не будет голосовать за Порошенко. Фото: LIGA.net

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Анатолий Гриценко, который баллотировался в президенты и по результатам первого тура оказался на пятой позиции, набрав 6,91%, заявил, что не будет голосовать за действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов.

Политик отметил, что никогда не проголосует «за еще пять лет лжи, коррупции и мародерства». По его словам, Порошенко имел шанс для того, чтобы улучшить жизнь украинцев и преодолеть коррупцию, но не воспользовался им. Об этом Гриценко написал в Facebook, поблагодарив избирателей, которые отдали голос за него.

«Порошенко имел шанс, он его опозорил, должен уйти и должен ответить перед законом. Это моя твердая, ценностная позиция», — говорится в сообщении.

Гриценко не дал ответа, будет ли голосовать за победителя первого тура выборов Владимира Зеленского. Политик отметил, что еще не определился относительно этого кандидата. Пообещал за неделю принять решение и публично объявить свою позицию.

Напомним, 4 апреля Центральная избирательная комиссия обработала все 100% протоколов с избирательных участков. Первый тур президентских выборов выиграл шоумен Владимир Зеленский, который набрал почти вдвое больше голосов избирателей, чем Петр Порошенко. Действующий президент проиграл ему 14,29%.