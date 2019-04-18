Водителей могут освободить от ответственности за аварию из-за неудовлетворительного состояния дорог. Фото: Лайфхакер

https://racurs.ua/n120902-voditeley-mogut-osvobodit-ot-otvetstvennosti-za-avariu-iz-za-neudovletvoritelnogo-sostoyaniya-dorog.html

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В Верховной Раде предлагают освобождать водителей от уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия (ДТП), которые произошли вследствие неудовлетворительного состояния автомобильных дорог. Такие изменения предусматривает законопроект, внесенный народным депутатом от фракции «Народный фронт» Игорем Лапиным.

Законопроект «О внесении дополнений в статью 286 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения» зарегистрирован под № 10236 и опубликован на сайте парламента.

Лапин предлагает освобождать от ответственности и водителей, совершивших смертельное ДТП, вследствие нарушения правил дорожного движения другими его участниками. По словам депутата, сейчас украинским законодательством не учитывается тот факт, что водитель мог вынужденно нарушить правила.

Отметим, что согласно данным Патрульной полиции Украины, в 2018 году произошли около 150 тыс. аварий, в 24 тыс. из них пострадали люди. В результате ДТП в прошлом году погибли 3350 человек.