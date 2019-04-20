Дело об аннулировании регистрации кандидата в президенты Зеленского. Фото: Слово и Дело

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Суд рассматрит иск официального наблюдателя Андрея Хилько об аннулировании регистрации кандидата на пост президента Владимира Зеленского.

Дело об аннулировании регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского рассмотрит Шестой апелляционный административный суд Киева. Заседание должно начаться в 21.00 сегодня, 20 апреля.

По словам Хилько, он подал иск только сейчас потому, что нарушения кандидатом в президенты состоялось недавно. Какое именно нарушение совершил Зеленский, Хилько не захотел сообщать.

Напомним, ранее Хилько уже подавал иски к Зеленскому относительно пользования собственной страницей в Facebook и размещения информации о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на сайте ze.2019.com. Впрочем, суд не поддержал Хилько и позволил и в дальнейшем пользоваться личной страницей кандидату в президенты в соцсети во время избирательной кампании.