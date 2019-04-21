Второй тур выборов президента: хроника онлайн

https://racurs.ua/n121005-vtoroy-tur-onlayn-hronika-vyborov-prezidenta.html

Ракурс

Второй тур президентских выборов стартовал в Украине. В воскресенье, 21 апреля, граждане смогут выбрать одного из двух лидеров гонки — действующего главу государства Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского. Предварительные результаты волеизъявления (первые данные национального экзит-пола по состоянию на 18.00) обещают обнародовать после завершения голосования — в 20.00, а окончательные экзит-полы (данные на момент закрытия избирательных участков) станут известны в 22.00. Официальные результаты выборов Центральная избирательная комиссия должна объявить до 1 мая. «Ракурс» будет следить за развитием событий.

10.30 — очереди в пять раз длиннее, чем в первом туре: украинцы Варшавы «окружили» избирательный участок.

10.15 — в Мариуполе избирательные комиссии охраняет бронетехника.

10.00 — в Славянске также продолжается голосование на выборах президента Украины.

9.50 — исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун уже проголосовала. А вы?

9.30 — наблюдатели обнаружили агитационные билборды одного из кандидатов в президенты.

9.10 — украинцы Китая делают свой выбор.

9.00 — вот такие очереди образовали граждане Украины на избирательном участке в Праге.

8.00 — в Украине открылись избирательные участки, началось голосование.

7.30 — в субботу заработал первый участок на выборах президента в австралийской Канберре. Там украинцы уже выбирают нового главу государства.

День тишины

20 апреля — суд рассмотрел иск наблюдателя на выборах от организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрея Хилько об аннулировании регистрации кандидата на пост президента Зеленского и отказал истцу из-за необоснованности иска. Заседание началось в субботу в 21.00, решение было обнародовано в 1.00 ночи 21 апреля.

20 апреля — в «день тишины» накануне второго тура выборов в эфире телеканала «1+1» было запланировано шоу и фильм с участием Зеленского и студии «Квартал 95».

Дебаты

19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты. Дебаты на стадионе посетили и Зеленский и Порошенко, а в студию «Общественного» пришел только действующий глава государства.

Первый тур

Первый тур выборов президента состоялся 31 марта. Граждане выбирали одного из 39 кандидатов на пост главы государства. Согласно официальным результатам первого тура, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Порошенко — 15,95% избирателей.

Напомним, 9 февраля был представлен список 44-х претендентов на пост главы государства. ЦИК отказал в регистрации свыше 40 кандидатам. Впоследствии еще пять кандидатов отказались от участия в гонке. 8 марта был утвержден текст бюллетеня с 39 кандидатами. Затем Сергей Тарута заявил, что поддерживает Юлию Тимошенко, а Александр Мороз передумал участвовать в выборах. Всего 19 из 39 кандидатов в президенты выдвигали политические партии, 20 были самовыдвиженцами, 18 не входили в состав какой-либо политсилы.

После завершения голосования во втором туре выборов ЦИК должен объявить официальные результаты до 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна быть проведена в период с мая по 3 июня.