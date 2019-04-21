Киеве возле участка Зеленского обнаженная активистка требовала «не насиловать страну». Скриншот видео на YouTube

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Ракурс

Голосование Владимира Зеленского на избирательном участке в Киеве сопровождалось акцией протеста обнаженной девушки, на теле которой было написано: «Хватит насиловать страну», а также «Зеленский — кот в мешке».

Перформанс состоялся на столичной Оболони под зданием, где находится избирательный участок, на котором голосовал Зеленский. Когда кандидат зашел на участок, девушка обнажилась, оставшись только в брюках.

Журналистам девушка представилась Юлией и заявила, что выступает против обоих кандидатов в президенты. Правоохранители ее не задерживали.

В то же время на странице Femen в социальных сетях нет информации об акции у избирательного участка.

Сегодня, 21 апреля, Украина выбирает президента во втором туре голосования. По итогам первого, который состоялся 31 марта, лидерами гонки за кресло главы государства стали шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.