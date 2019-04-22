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Разумков о завершении войны и возвращении узников из тюрем РФ. Фото: YouTube

Разумков о завершении войны и возвращении узников из тюрем РФ: Это длительный процесс

22 апр 2019, 12:08
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В команде шоумена Владимира Зеленского рассказали о том, какие шаги предпримут для возвращению украинцев из российских тюрем.

Процесс возвращения украинских военнопленных является длительным, и он не может завершиться за несколько дней, сообщил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков в эфире программы «Факты» на ICTV.

В команде шоумена заявили, что будут далее работать в рамках нормандского формата. По словам Разумкова, новая команда не планирует отходить и от минских соглашений, поскольку к ним подвязаны ключевые санкции, применяемые к РФ.

Также политконсультант заявил, что новое руководство страны планирует более тесное сотрудничество с Великобританией и США, которые являются подписантами Будапештского меморандума.


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