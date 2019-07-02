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Ракурс
В Южной Америке можно будет наблюдать полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение смогут сегодня наблюдать жители Южного полушария, а также пользователи интернета (ТРАНСЛЯЦИЯ, КАРТА)

2 июл 2019, 11:48
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В Южной Америке сегодня можно будет наблюдать полное солнечное затмение.

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Оно начнется в 12:23 по тихоокеанскому времени (22:22 по киевскому времени). Об этом сообщает NASA.

Жители других частей мира смогут наблюдать за этим редким астрономическим явлением с помощью онлайн-трансляций.

Так, событие будет транслировать чилийская обсерватория Cerro Tololo.

Всего полное солнечное затмение продлится четыре минуты, начнется над Тихим океаном и пройдет от города Ла-Серена в центральной части Чили до города Часкомус, расположенного в Аргентине за 123 км к югу от Буэнос-Айреса.

Полное солнечное затмение увидят люди, которые окажутся в полосе шириной 70 км. Люди за пределами этой территории смогут наблюдать частичное затмение.

Чтобы увидеть общее солнечное затмение, нужно находиться в пределах светло-коричневой полосы. Зрители за пределами этой территории увидят частичное затмение. Карта: Cerro Tololo

Также это событие в прямом эфире на своем YouTube-канале будет транслировать NASA.

Напомним, летом 2017 года NASA решило отправить два реактивных самолета WB-57 °F для наблюдения за солнечным затмением. Для ученых на борту этих самолетов затмение длилось семь минут, в то время как для наблюдателей на Земле — всего две минуты.


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