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Напомним, летом 2017 года NASA решило отправить два реактивных
самолета WB-
57 °F для наблюдения за солнечным затмением. Для ученых на борту этих самолетов затмение длилось семь минут, в то время как для наблюдателей
на Земле — всего две минуты.
В Южной Америке можно будет наблюдать полное солнечное затмение
Полное солнечное затмение смогут сегодня наблюдать жители Южного полушария, а также пользователи интернета (ТРАНСЛЯЦИЯ, КАРТА)https://racurs.ua/n123835-polnoe-solnechnoe-zatmenie-smogut-segodnya-nabludat-jiteli-ujnogo-polushariya-a-takje-polzovateli.htmlРакурс
В Южной Америке сегодня можно будет наблюдать полное солнечное затмение.
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Оно начнется в 12:23 по тихоокеанскому времени (22:22 по киевскому времени). Об этом сообщает NASA.
Жители других частей мира смогут наблюдать за этим редким астрономическим явлением с помощью онлайн-трансляций.
Так, событие будет транслировать чилийская обсерватория Cerro Tololo.
Всего полное солнечное затмение продлится четыре минуты, начнется над Тихим океаном и пройдет от города Ла-Серена в центральной части Чили до города Часкомус, расположенного в Аргентине за 123 км к югу от Буэнос-Айреса.
Полное солнечное затмение увидят люди, которые окажутся в полосе шириной 70 км. Люди за пределами этой территории смогут наблюдать частичное затмение.
Также это событие в прямом эфире на своем YouTube-канале будет транслировать NASA.
Напомним, летом 2017 года NASA решило отправить два реактивных
самолета WB-
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