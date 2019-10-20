Репеллент ДЭТА не отпугивает насекомых, а маскирует запах людей, фото: freestockphotos.biz

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ДЭТА (диетилтолуамид, англ. DEET) — самый популярный компонент репеллентов насекомых, его чаще всего наносят на кожу или одежду. Несмотря на то, что это вещество изобрели еще во время Второй мировой войны для солдат, размещаются в странах, где скорость передачи малярии была высокой, до сих пор точно не было известно, почему оно отпугивает комаров.

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Недавно ученые из Медицинской школы университета Джона Хопкинса (США) исследовали неврологическую реакцию на ДЭТА комара рода Anopheles, который переносит малярию, сообщает пресс-служба этого учреждения.

Отмечается, что ранее такие исследования не проводились, поскольку непосредственное исследование реакции нейронов у насекомых было слишком технически сложной и трудоемкой задачей.

Репелленты — это удивительная группа запахов, которые могут предотвратить укусы комаров, но непонятно, как они на самом деле работают, — отмечают ученые, участвовавшие в эксперименте.

Ученые применили генно-инженерную технику к комару Anopheles, чтобы увидеть, как работает обоняние этих насекомых.

Полученные результаты удивили нас. Мы выяснили, что обонятельные нейроны комаров Anopheles прямо не реагируют на ДЭТА или другие синтетические репелленты, но зато эти репелленты предотвратили обнаружение комарами запахов кожи. Иными словами, эти репелленты маскировали или скрывали наши кожные запахи от комаров, — отмечают ученые.

То есть, оказалось, что ДЭТА взаимодействует с химикатами на человеческой коже и маскирует их, а не непосредственно отпугивает комаров.

Ученые измеряли количество ароматных молекул в воздухе, которые попадали в органы обоняния комаров. Они обнаружили, что в сочетании с ДЭТА количество молекул человеческого запаха уменьшилась до 15%.

Вероятно, этого эффекта было достаточно, чтобы замаскировать человеческий запах и удержать его от попадания в детекторы запаха комаров, отмечают ученые.

Это поможет нам разработать новые репелленты, которые будут работать таким же образом, — отмечают исследователи.

Напомним, недавно ученые установили, как комары находят своих жертв.