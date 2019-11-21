Российские наемники в Сирии. Фото: ТСН

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Ракурс

Наемники частной военной компании «Вагнера» в Сирии забили до смерти кувалдой пленного, отрезали ему голову, а тело сожгли.

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В ноябре в интернете появилось видео, снятое еще в 2017 году. На кадрах видно, как российские террористы в Сирии забивают до смерти пленного кувалдой под песню «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать». Затем они отрезают голову и части рук, а остальное подвешивают и сжигают. Об этом говорится в расследовании издания «Новая газета».

Журналисты установили, что головорезы на видео — наемники ЧВК «Вагнера». Первая часть видео появилась два года назад, а другие части начали появляться в этом месяце. На кадрах видно зверства россиян и то, как они веселятся во время совершения преступления.

Расследователи пропустили скриншоты из видео через сервис FindClone, который позволил им найти по изображению лиц, зарегистрированных в социальной сети «ВКонтакте». По найденной странице и друзьях с общими фото они идентифицировали боевика из документально подтвержденных ранее наемников «группы Вагнера».

По информации арабских источников, видео наемники отсняли на месторождении Шаир. Это является дополнительным аргументом для версии о зверствах именно «группы Вагнера», которая весной 2017 года захватила месторождение, которое до того контролировали террористы с ИГИЛ.

Напомним, в феврале Организация Объединенных Наций взялась проверять информацию о пытках с участием российских солдат в Центральноафриканской Республике. Перед тем AFP опубликовало интервью с местным жителем ЦАР, который заявил, что его пытали российские наемники.