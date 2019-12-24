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Ракурс
В рекламе контрацепции Путина изобразили в презервативе, фото — Фейсбук Platinum Studio

В рекламе контрацепции Путина изобразили в презервативе (ФОТО)

24 дек 2019, 21:17
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В рекламе контрацепции, которую разработала бразильская студия Platinum Studio, президента РФ Владимира Путина изобразили внутри презерватива.

Реклама вышла со слоганом: «Некоторые люди не должны были родиться никогда». Линейка соответствующих изображений появилась в Фейсбук Platinum Studio.

В рекламе контрацепции Путина изобразили в презервативе, фото — Фейсбук Platinum Studio

Художники этой компании не впервые создают подобную рекламу. Два года назад для них «позировали» президенты США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В рекламе контрацепции Путина изобразили в презервативе, фото — Фейсбук Platinum Studio

В рекламе контрацепции Путина изобразили в презервативе, фото — Фейсбук Platinum Studio

В начале года фото Путина напечатали на презервативе. Под портретом президента РФ подписали «PUT IN» (это не только фамилия российского президента, но еще и слово «вставляй» в переводе с английского).

А вот жительница новосибирского Академгородка Мария Водостоева несколько лет назад начала производство мыла в форме бюста Путина. Такое мыло она производит в пяти различных видах: черносмородиновое, клубнично-малиновое, конопляное, банановое и антицеллюлитное.

Источник: Ракурс


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