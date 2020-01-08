Тегеран: Опознать жертв авиакатастрофы невозможно, тела сильно обгорели. Фото: Кто в курсе

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Авиакатастрофа в Тегеране с участием самолета компании «Международные авиалинии Украины» унесла жизни 176 человек, в том числе 11 украинцев.

Опознать погибших в результате крушения самолета невозможно, поскольку тела сильно обгорели при возникшем пожаре. Об этом заявили в иранской гуманитарной организации «Красный полумесяц», сообщает 360tv.ru в Telegram.

Вероятно, что для идентификации тел потребуются ДНК-экспертизы, а их проведение может занять длительное время.

В свою очередь в Совете нацбезопасности и обороны Украины заявили, что уже подготовили два самолета для транспортировки тел погибших. Воздушные суда вылетят в Тегеран после согласования всех процедур с иранской стороной.

Иранское издание IsnaMedia публикует фото поисковой операции на месте падения самолета МАУ в Тегеране.

Среди прочего, были найдены детские вещи пассажиров, а также записка студента, написанная на языке фарси, который использует большая часть жителей Ирана. По данным журналистов, в ней студент просил у Бога помощи в сдаче экзаменов.

Как известно, сегодня утром в Тегеране разбился самолет МАУ с украинским экипажем. Всего погибли 11 граждан Украины, также жертвами авиакатастрофы стали граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.