День памяти жертв Холокоста: 75 лет назад освободили Освенцим — фабрику смерти Третьего Рейха, фото — "112 Украина"

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27 января в мире вспоминают жертв Холокоста — спланированного уничтожения еврейского населения нацистами Третьего Рейха. Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Эту дату ввели решением Генассамблеи ООН 1 ноября 2005 года. 75 лет назад, 27 января 1945 года, Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме на территории Польши.

Холокост привел к истреблению трети евреев и бесчисленным жертвам из числа представителей других меньшинств, он будет всегда служить всем народам предостережением об опасностях, которые порождены ненавистью, фанатизмом, расизмом и предвзятостью, — говорится в резолюции ООН.

Впервые Международный день памяти жертв Холокоста отметили в мире в 2006 году. Сегодня в Польшу съехались официальные делегации почти 60 стран и международных организаций. Украину представляет президент Владимир Зеленский.

Почему Аушвиц назвали машиной смерти

Лагерь смерти Аушвиц-Биркенау стал местом наиболее массового уничтожения мирных граждан за всю историю человечества.

Основной задачей немецких концлагерей было физическое уничтожение заключенных после использования рабского труда. Признанных нетрудоспособными убивали немедленно и жестоко. В категорию «смертников» априори попадали дети, старики, инвалиды, раненые и больные. Матерей, признанных способными к работе, силой отрывали от детей.

Общее число жертв лагеря смерти Аушвиц-Биркенау до сих пор не установлено. По разным подсчетам, это от 1 до 4 млн человек. Заключенные уничтожались в крематориях, погибали из-за нечеловеческих условий труда, голода, холода, жестоких наказаний, эпидемий и медицинских экспериментов.

Убийство людей в прямом смысле слова поставили на конвейер и осуществлялось с использованием новейших изобретений науки. Лучшие техники и инженеры Рейха искали пути наиболее дешевого и массового уничтожения целых народов и рас. Одним из результатов их работы стало «изобретение» тандема: газовая камер+крематорий.

По прибытии в лагерь заключенных сортировали на пригодных и непригодных к работе. Детей, стариков, инвалидов прямо с железнодорожной платформы перегоняли в газовые камеры и крематории. Жертв загоняли в так называемую «раздевалку». Людям приказывали полностью раздеться, затем их вели якобы в «душ».

На самом деле несчастных направляли в газовые камеры. По приказу дежурного «доктора» открывались баллоны с ядовитым газом «Циклон-Б». Через считанные минуты жертвы умирали от удушья и отравления. Затем человеческие тела отправлялись на сожжение в крематории, а полученный в результате этого пепел использовался для удобрения полей.

Заключенные жили в неотапливаемых деревянных бараках, спали на многоярусных деревянных нарах по 3−4 человека.

Заключенные, которые не попали в газовые камеры, определялись в лагерные бараки. Далее они работали на благо Третьего Рейха. На въезде в лагерь новоприбывших встречала надпись на немецком языке — Arbitmachtfrei (труд освобождает). Смертность работников уже за первые 3−4 месяца после прибытия составляла 80%. Следствием потери трудоспособности была смерть в крематориях и газовых камерах.

Среди узников лагеря было и немало этнических немцев. Некоторые из них попадали в лагерь за уголовные преступления, политическую неблагонадежность и нетрадиционную сексуальную ориентацию. Заключенных «сортировали» на девять основных групп: евреи, политзаключенные, советские военнопленные, нарушители общественного порядка, гомосексуалисты, уголовники, антиобщественные элементы, временно задержанные полицией и узники религиозных взглядов.

Тысячи заключенных стали жертвами медицинских экспериментов, в частности, поиска максимально быстрого и массового способа стерилизации. Десятки мужчин и женщин подвергались большим дозам облучения с последующим удалением половых органов.

Экспериментировали и с лечения тяжелых ранений. Жертвам вживлялись металлические осколки, стекло, ржавые гвозди, грязь. Изучалось и развитие различных инфекционных заболеваний, развивающихся при ранениях. Большинство опытов приводили к мучительной смерти испытуемых. На детях испытывали смертельные дозы транквилизаторов.

Среди наиболее жестоких надзирателей лагеря смерти было немало женщин. В конце 1944 года их количество приблизилось к 4 тыс. человек. Работа в СС привлекала молодых немок возможностями карьерного роста и высокими заработками.

Рожденных в концлагере детей убивали зверским образом — топили в металлических бочках. Только весной 1943 года большие потери на Восточном фронте заставили руководство Рейха пересмотреть «демографическую» политику. Младенцев с арийскими чертами внешности (светловолосых, голубоглазых) начали отбирать у матерей и направлять в Германию для дальнейшей денационализации.

Холокост в Украине

С 1941 по 1945 года в Украине погибло до 1 млн евреев. Истребление евреев, которое уже проходило в Польше и других оккупированных нацистами территориях, было расширено и на Украине сразу после нападения нацистов на территорию СССР 22 июня 1941 года. Спецгруппы СС проводили массовые расстрелы евреев и коммунистов. Вермахт и часть местного населения поддерживал операции айнзатцгрупп.

В начале июля 1941 года произошел еврейский погром во Львове, во время которого погибло от двух до шести тысяч евреев. Организаторами выступили немецкие войска, некоторые представители польского и украинского населения.

Есть свидетельства о том, что в первые дни немецкой оккупации в 1941 году погромы произошли в 58 украинских населенных пунктах, во время которых погибли 24 тыс. евреев. В первые месяцы оккупации немцы пытались создать впечатление, что казни евреев является сугубо украинским делом. Мол, это реакция местного населения на угнетение украинцев евреями.

Впоследствии машина смерти постепенно развернулась в Украине. Местами с наибольшим количеством убийств евреев в Украине стали Бабий Яр в Киеве (100 тыс. человек), Сырецкий концентрационный лагерь (от 25 тыс.), Одесса (115 тыс.), Львов, Харьков (Дробицкий Яр), Житомир (Богунский лес), Днепр (Лесопарк возле Транспортного института — более 11 тыс. жертв), Кривой Рог (Черногорская трагедия, более 7 тыс. жертв).

На Западе и в Израиле укоренилось представление, что в Украине издавна распространен «антисемитизм особой жестокости». Российские историки обычно обвиняют украинцев в коллаборации с нацистами и участии в массовом истреблении евреев. В то же время в секретных немецких донесениях часто с разочарованием упоминалось о том, что «украинцы не поддерживают акций против евреев».

Историк Ярослав Грицак считает, что определенная часть украинского общества действительно сотрудничала с немцами и помогала им в уничтожении еврейского населения, но одновременно украинцы были активными и в антиеврейских акциях.

Роль ОУН в репрессиях против евреев во время немецкой оккупации до конца не исследована и сейчас трактуется достаточно противоречиво. Например, в программных постановлениях Большого сбора ОУН-б в Кракове (апрель 1941 года) осуждались погромы против евреев, поскольку они отвлекают от настоящего врага — большевистского режима. В то же время в документах сбора было утверждение о том, что «евреи являются самой верной опорой и авангардом московского империализма в Украине».

Многие украинцы, рискуя жизнью, спасали евреев от уничтожения. Еврейскому мемориальному музею Яд Вашем и энтузиастам удалось установить 2363 фамилии спасителей-украинцев, которые получили почетное звание «Праведник народов мира».

Многое для спасения евреев сделала Украинская греко-католическая церковь. Греко-католические священники крестили евреев, монахи прятали их в монастырях. Спасением занимались также некоторые православные священники, а также секты баптистов и адвентистов седьмого дня.

Активно противостоял уничтожению евреев митрополит УГКЦ Андрей Шептицкий. Он направил открытое письмо Гиммлеру с протестом против уничтожения евреев и привлечения к этим акциям украинской полиции. Шептицкий был единственным священником такого ранга в оккупированной Европе, который выступил в защиту евреев. На это не смог решиться даже тогдашний Папа Римский Пий XII.