Новый коронавирус: на Закарпатье у контактировавшего с китайцем мужчины диагностировали ОРВИ

Новый коронавирус. Фото: The FTimes

https://racurs.ua/n134211-novyy-koronavirus-na-zakarpate-u-kontaktirovavshego-s-kitaycem-mujchiny-diagnostirovana-orvi.html

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Новый коронавирус из Китая переместился в Европу и на Ближний Восток, поэтому инфекцией теперь можно заразиться не только в провинции Хубей. На Закарпатье госпитализирован мужчина, который три недели назад контактировал с китайцем. На сегодняшний день у мужчины диагностирована острая респираторная вирусная инфекция с высокой температурой.

Больной рассказал врачам, что работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубей и недавно посещал свою родину. Украинец уточнил, что контактировал с китайцем в венгерском городе Ньиредьхаза, сообщает Mukachevo.net.

Сразу после обращения мужчины к медикам в городе Берегово была созвана противоэпидемическая комиссия, которая приняла решение о госпитализации больного в областную инфекционную больницу и помещении его в изолированный бокс.

В настоящее время тест-систем для проверки заражения коронавирусом в Закарпатской области нет, только сегодня они должны будут доставлены из Киева.

Больного проверят на заражение коронавирусом. Ситуация осложняется тем, что госпитализированный мужчина за это время контактировал со многими людьми и с врачами без средств защиты.