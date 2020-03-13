Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135090-v-ukrainu-iz-italii-pribyl-samolet-s-potencialno-bolnymi-passajirami-v-minzdrave-soobschili.html

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В аэропорту «Борисполь» 12 марта сел самолет авиакомпании МАУ, который прибыл из итальянского Милана.

С борта сошли десятки потенциально больных людей, которых просто отпустили домой. Пассажиры с признаками болезни принимали лекарства, чтобы сбить температуру и пройти проверку после приземления. При этом большинство из этих лиц кашляли. Об этом сообщил соучредитель независимого профсоюза работников медицинской отрасли Антон Гура, который тоже прибыл этим самолетом. Соответствующее видео он разместил на собственной странице в Facebook.

Все больные, принимавшие «Терафлю» и просили стюардов дать им еще «Терафлю», потому что им было плохо. Они все сбили себе температуру, — рассказал Гура.

По его словам, после прилета в Киев врачи осмотрели всех пассажиров и не обнаружили симптомов коронавируса. После того, как некоторые пассажиры устроили скандал, медики все же забрали в больницу троих иностранцев. Всех остальных пассажиров отпустили домой. Всего на борту было около 186 человек, из них примерно 90 — иностранцы.

Гура отмечает, что при выезде из Италии в паспортах ставят специальные отметки и предупреждают, что в случае возвращения в ближайшее время может быть применен арест и 1.5 тыс. евро штрафа.

После того, как ситуация вокруг самолета из Милана получила огласку, в Министерстве здравоохранения заявили, что уже получен список всех пассажиров, которые были на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные люди. В ведомстве обещают, что каждому из пассажиров дадут инструкцию по самоизоляции, и отправят на тест на COVID-19. В случае необходимости всех изолируют и проведут необходимое лечение.

Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции, — заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время прямого эфира общественно-политического ток-шоу «Право на власть».

Впоследствии в Минздраве отметили, что трех человек из самолета рейса «Милан-Киев» уже проверили быстрыми тестами на IgG/IgM к вирусу SARS-nCoV-2019. Результаты отрицательные, то есть коронавирус у этих пассажиров не выявлен.

Тем временем сообщество «По ту сторону новостей» в Facebook пишет, что 12 ноября в аэропорту «Борисполь» приземлились два самолета из Италии — в 17.00 прибыл рейс из Рима, а в 18.25 борт из Милана. Отмечается, что пассажирские рейсы из Италии прибудут и 13 марта. Летают самолеты авиакомпании МАУ.

Журналист Богдан Буткевич называет Антона Гуру провокатором. Предполагает, что тот может действовать на «заказ власти, которая надеется утопить в коронапанике уже явно ощутимую волну протеста против себя».

Сообщество «Церковь свидетелей покращення» отмечает, что не стоит верить Гуре, поскольку он постоянно выступает на эфирах пророссийских телеканалов.

Сам Антон Гура на собственной странице в Facebook пишет, что он не выполняет чей-то политический заказ. Отмечает, что это был его социальный эксперимент. Убеждает, что большинство пассажиров самолета имели признаки заражения коронавирусом. Отмечает, что они просили горячую воду, чтобы размешать порошок, который сбивает температуру.

Напомним, коронавирусом в Украине сейчас заражены три человека. Одна из них — 71-летняя женщина в Житомире. Она находится в состоянии средней тяжести, у нее двустороннее воспаление легких.