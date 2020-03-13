Коронавирус убил пенсионерку в Житомирской области

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Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Украине. Погибшая — 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, которую госпитализировали 12 марта.

Она умерла 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что утром у женщины упал уровень кислорода в крови, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее у нее было диагностировано двустороннее воспаление легких.

Под наблюдением врачей находятся близкие, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.

Минздрав отмечает, что женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве добавил, что у женщины в городе Радомышль была двусторонняя пневмония, к сожалению, врачам не удалось ее спасти.

В Минздраве добавили, что люди пенсионного возраста находятся в группе риска.

Мы подчеркиваем, что пожилые люди находятся в группе риска. Мы просим всех вас пообщаться с вашими родителями, бабушками и дедушками, запретить путешествия за пределы страны и максимально ограничить передвижения по Украине. Самоизоляция — лучшее средство профилактики, особенно пожилых людей, у которых есть хронические заболевания, — отметил Ляшко.

Также Ляшко добавил, что сейчас устанавливаются люди, с которыми могла контактировать умершая, ведь она возвращалась из Польши через Львов, а также пользовалась общественным транспортом.

Путем опроса определяются контакты умершей гражданки, которая посещала Польшу, на территории украинских областей, по которым она передвигалась, и на польской территории, — отметил он.

Напомним, симптомы болезни у женщины проявились еще 3 марта, однако она не обратилась к врачам и не прибегла к самоизоляции. Она продолжала контактировать с людьми, а 8 марта посещала церковь. Ее госпитализировали только 12 марта.