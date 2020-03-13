Жаир Болсонару (в центре), фото: социальные сети

https://racurs.ua/n135138-koronavirus-obnarujili-u-prezidenta-brazilii-smi.html

Ракурс

Тест на коронавирус показал положительный результат у президента Бразилии Жаира Болсонару.

Это пока только первый тест на коронавирус, которых обычно проводят несколько для точного установления инфекции, сообщает издание O Dia Coluna Esplanada со ссылкой на информированные источники.

Пока официальной информации по этому поводу еще не было.

Соответствующий тест Болонсару сдал накануне.

Недавно коронавирус обнаружили у директора по коммуникациям президента Бразилии Фабио Вайнгартен.

Недавно коронавирус обнаружили у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софии Трюдо. Неделю назад она побывала в Лондоне на мероприятии, где, в частности, контактировала с Актру Идрисом Эльбой, пилотом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном, певицей Леоной Льюис и бывшим премьером Австралии Джулией Гиллард.

Кроме того, из-за коронавируса премьер-министр Румынии Людовик Орбан и ряд членов Национального либеральной партии Румынии объявили о самоизоляцию на 14 дней, поскольку один из членов партии заразился коронавирусом.

Канцлер Германии Ангела Меркель ближайшие несколько переговоров с иностранными лидерами проведет с помощью видеосвязи. Аналогично оказывать и министр иностранных дел страны Гайко Маас. Об этом сообщили пресс-службы политиков.

Также формат видеоконференции использует генсек НАТО Йенс Столтенберг во время представления традиционного годового отчета Североатлантического альянса за 2019 год, сообщила пресс-служба штаб-квартира организации в Брюсселе.

Напомним, в Еврокомиссии считают, что остановить процесс распространения коронавируса невозможно.