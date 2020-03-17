Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков. Фото: fakty.ua

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Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков, известный как «Юзик» из номеров шоу «Вечерний квартал», попал в дорожно-транспортное происшествие.

Авария с участием нардепа произошла 17 марта возле здания украинского парламента. Авто политика протаранило другое транспортное средство. Об этом сегодня сообщил народный депутат от «Батькивщины» Владимир Кабаченко на собственной странице в Facebook.

Еду на встречу … и тут картина: довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик. Всем осторожнее и внимательнее за рулем, — говорится в сообщении.

Депутат, который стал свидетелем происшествия, также опубликовал фото с места ДТП.

Напомним, в январе народного депутата Юрия Корявченкова уже ловили на нарушении правил дорожного движения. Автомобиль политика пересек двойную сплошную линию.