В СИЗО на Буковине приняли больного коронавирусом узника, фото:

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В Черновицком следственном изоляторе заключенные, недовольные тем, что в СИЗО приняли нового заключенного с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни, начали высказывать призывы к неповиновению и баррикадироваться.

Инцидент начался 24 апреля около 23.00. Утром 25 апреля персонал заведения был собран по тревоге. При смене дежурства в 8 часов заключенные из трех камер стали сопротивляться персоналу, который пытался войти в помещения для проведения проверки. Об этом в своем Фейсбуке сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В результате к семи заключенным применили физическую силу, на одного — надели наручники.

В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение, — отметила Денисова.

Узника с венозным кровотечением каретой скорой помощи вывезли из СИЗО для оказания медицинской помощи.

Денисова отметила, что вчера в это СИЗО совершил внеплановый мониторинговый визит ее представитель в Черновицкой области Леонид Мельников. В учреждении проводится служебная проверка.

Больной коронавирусной болезнью COVID-19 в настоящее время находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением\заболеванием коронавирусом. Состояние его здоровья удовлетворительное, — сообщила Денисова.

Напомним, в Украине уже зафиксированы более 8,6 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.