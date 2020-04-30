Новости Харькова: голая женщина разгуливала по городу с отрезанной головой в пакете, фото — Редпост

https://racurs.ua/n137507-golaya-jenschina-razgulivala-harkovom-s-otrezannoy-golovoy-v-pakete-foto.html

Ракурс

Убийство в Харькове шокировало город. На улице Полтавский шлях задержали голую 38-летнюю женщину.

Она шла по улице, ведущей из пригорода в центр Харькова, и держала в руках нож и пакет с отрезанной головой.

Полицейские, приехавшие по вызову, поняли, что женщина в неадекватном состоянии. Что-то объяснять и рассказывать сотрудникам полиции она отказалась. Ее привезли в Холодногорский отдел полиции.

Впоследствии правоохранители области получили сообщение от 40-летнего жителя села Подворки. Утром он обнаружил в соседней комнате обезглавленное тело 11-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью. Судя по официальной информации, в пакете у женщины, которую заметили на улице Харькова, была голова ее дочери.