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Ракурс
Новости Харькова: голая женщина разгуливала по городу с отрезанной головой в пакете, фото — Редпост

Голая женщина разгуливала по Харькову с отрезанной головой в пакете (ФОТО)

30 апр 2020, 10:42
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Убийство в Харькове шокировало город. На улице Полтавский шлях задержали голую 38-летнюю женщину.

Она шла по улице, ведущей из пригорода в центр Харькова, и держала в руках нож и пакет с отрезанной головой.

Новости Харькова: голая женщина разгуливала по городу с отрезанной головой в пакете, фото — Редпост

Полицейские, приехавшие по вызову, поняли, что женщина в неадекватном состоянии. Что-то объяснять и рассказывать сотрудникам полиции она отказалась. Ее привезли в Холодногорский отдел полиции.

Новости Харькова: голая женщина разгуливала по городу с отрезанной головой в пакете, фото — Редпост

Впоследствии правоохранители области получили сообщение от 40-летнего жителя села Подворки. Утром он обнаружил в соседней комнате обезглавленное тело 11-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью. Судя по официальной информации, в пакете у женщины, которую заметили на улице Харькова, была голова ее дочери.



Новости Харькова: голая женщина разгуливала по городу с отрезанной головой в пакете, фото — Редпост

Новости Харькова: голая женщина разгуливала по городу с отрезанной головой в пакете, фото — Редпост

Источник: Ракурс


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