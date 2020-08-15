Заявление белорусского оппозиционера Цепкало о «гражданской войне» возмутило украинцев — ожидают публичных извинений

Бело оппозиционер Валерий Цепкало. Фото: РБК

https://racurs.ua/n142529-zayavlenie-belorusskogo-oppozicionera-cepkalo-o-grajdanskoy-voyne-vozmutilo-ukraincev-ojidaut.html

Ракурс

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало ошарашил заявлением о том, что на Донбассе идет «гражданская война». Украинцы возмутились такой позицией и провели разъяснительную беседу с политиком.

По информации Ракурса, в ближайшее время Валерий Цепкало должен извиниться перед украинцами за допущенную ошибку и покинуть Украину.

Отметим, что до этого белорусский политик озвучивал идентичное версии Кремля мнение о том, что на Донбассе идет гражданская война, которую поддерживает оружием Россия. Однако, несмотря на такие суждения, он считает Крым украинским.

Напомним, что Цепкало был одним из главных конкурентов президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах. Его кандидатура не смогла пройти регистрацию в ЦИК Беларуси, поэтому он объединился с другими оппозиционными политиками.

Приехав в Украину, политик сделал скандальное заявление о том, что в Украине идет «гражданская война».