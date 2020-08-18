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Ракурс
Голые футболисты провели матч в Германии. Фото: DW

Голые футболисты провели матч в Германии (ФОТО)

18 авг 2020, 16:03
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Необычный футбольный матч состоялся в воскресенье, 16 августа, в Рурской области Германии на стадионе футбольного клуба SpVgg Erkenschwick, который выступает в шестой немецкой лиге. Футболисты вышли на поле нагишом, если не считать бутсы и гетры разного цвета, чтобы можно было различать команды.

Номера были написаны краской на обнаженных спинах игроков, сообщает DW.

Футболисты вовсе не относятся к числу нудистов. Столь необычным способом игроки решили выразить протест против коммерциализации профессионального футбола.

Голые футболисты провели матч в Германии. Фото: DW

Инициатором «голого» матча выступил режиссер Геррит Старчевский. По его мнению, голые тела игроков символизируют естественность и аутентичность. Именно этих качеств и не хватает современному футболу.

Кроме того, Старчевский этой акцией хотел подчеркнуть, что футбол открыт для всех, и каждый может выступить за разнообразие на футбольном поле и против навязываемых фальшивых идеалов красоты и влияния социальных медиа.

Голые футболисты провели матч в Германии. Фото: DW


Следует отметить, что фотокорреспондентам пришлось очень постараться, чтобы снять игру и не допустить порнографии.

Как ранее писал «Ракурс», в середине мая были возобновлены матчи Бундеслиги после карантина. Игры будут проходить при пустых трибунах с очень жестким медицинским регламентом.


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