Арсен Аваков. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n143066-muskuly-bez-mozgov-i-politicheskie-gastrolery-avakov-vyskazalsya-ob-uchastnikah-napadeniya.html

Ракурс

Нападению на автобус под Харьковом дал оценку министр внутренних дел Арсен Аваков. В своем Twitter Аваков опубликовал снимки задержания подозреваемых и сделал небольшую ремарку.

По мнению министра, у задержанных напрочь отсутствуют мозги, а имеются лишь мускулы. Пострадавшие такие же мускулистые и безмозглые возвращались из «политических гастролей».

По словам Авакова, инцидент обошелся без жертв, но все же некоторые участники столкновения получили легкие ранения.

Министр пообещал, что все участники инцидента получат по заслугам.

Кроме того, Аваков обратился к политикам.

Политиканам: посеявший насилие — получит по лбу от державы, без политики, — написал министр.

Отреагировал на инцидент под Харьковом и президент Украины Владимир Зеленский. В Telegram-канале президент поблагодарил полицию за оперативное задержание подозреваемых в стрельбе под Харьковом и заявил, что такая эффективность работы правоохранителей должна стать нормой.

Также Зеленский заявил, что ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий или взглядов не должны быть оправданием преступлений.

По мнению президента, именно безнаказанность порождает вседозволенность, поэтому расследование подобных дел должно происходить быстро, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической составляющей.

Как ранее писал «Ракурс», вечером 27 августа на автотрассе Киев — Харьков недалеко от Люботина группа молодых людей напала на автобус с людьми. Во время нападения было применено травматическое оружие.