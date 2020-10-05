Смертельный пожар произошел в Киеве. Фото: nikvesti.com

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Смертельный пожар произошел 5 октября на Виноградаре в Киеве.

Чрезвычайное происшествие произошло на проспекте Правды 31А. Горела квартира на седьмом этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, владелец квартиры самостоятельно поджег помещение. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Отец после ссоры с женой поджег кроватку с ребенком и закрыл его в комнате. Мать в комнату он не пускал, а квартиру закрыл. Ребенок погиб в пожаре, ему было шесть лет, — утверждает очевидец.

Отмечается, что отец погибшего ребенка был в неадекватном состоянии. По информации сообщества «Киев оперативный» в Facebook, во время пожара он вылез в окно, а спасатели просили его открыть дверь в квартиру.

Сейчас, еще пять минут, — заявил хозяин им в ответ.

На месте присутствуют правоохранители, спасатели и медики. Причины и обстоятельства ужасной трагедии установит следствие. Отца погибшего ребенка уже задержали.

Напомним, 24 июля в Деснянском районе Киева произошел страшный пожар — горела квартира на предпоследнем этаже многоквартирного жилого дома. Спасатели не смогли спасти женщину, которая находилась на балконе, и она сгорела заживо.