Киевлянин сжег своего шестилетнего ребенка в собственной квартире — соцсети (ВИДЕО)https://racurs.ua/n144728-kievlyanin-sjeg-svoego-shestiletnego-rebenka-v-sobstvennoy-kvartire-socseti-video.htmlРакурс
Смертельный пожар произошел 5 октября на Виноградаре в Киеве.
Чрезвычайное происшествие произошло на проспекте Правды 31А. Горела квартира на седьмом этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, владелец квартиры самостоятельно поджег помещение. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.
Отец после ссоры с женой поджег кроватку с ребенком и закрыл его в комнате. Мать в комнату он не пускал, а квартиру закрыл. Ребенок погиб в пожаре, ему было шесть лет, — утверждает очевидец.
Отмечается, что отец погибшего ребенка был в неадекватном состоянии. По информации сообщества «Киев оперативный» в Facebook, во время пожара он вылез в окно, а спасатели просили его открыть дверь в квартиру.
Сейчас, еще пять минут, — заявил хозяин им в ответ.
На месте присутствуют правоохранители, спасатели и медики. Причины и обстоятельства ужасной трагедии установит следствие. Отца погибшего ребенка уже задержали.
Напомним, 24 июля в Деснянском районе Киева произошел страшный пожар — горела квартира на предпоследнем этаже многоквартирного жилого дома. Спасатели не смогли спасти женщину, которая находилась на балконе, и она сгорела заживо.