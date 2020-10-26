Местные выборы в Украине: хроника событий, фото — ВН

https://racurs.ua/n145509-mestnye-vybory-2020-v-ukraine-hronika-sobytiy-obnovlyaetsya.html

Ракурс

Местные выборы 25 октября проходят в Украине. Граждане избирают новую местную власть — проходят первые выборы согласно новому избирательному законодательству.

Избирают депутатов местных советов — сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах (где они есть), а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных общин. «Ракурс» следит за ходом событий на местных выборах 2020 года, которые проходят на фоне пандемии коронавируса и одновременно со всенародным опросом президента Украины.

08.24 — Кандидат от «Слуги народа» обходит Ляшко на довыборах в Раду.

08.00 — в Хмельницкой области в день выборов опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, проводила 11-летняя девочка.

07.30 — на Черниговщине полиция развлекалась на выборах как могла. Талантливый участковый записал видео со своим выступлением — он аккомпанировал себе на пианино в песне об охране бюллетеней.

07.25 — действующий мэр Киева Виталий Кличко может победить на выборах городского головы в первом туре. После подсчета двух третей голосов он набирает более 51%.

03.58 — Центризбирком сообщил, сколько избирателей проголосовали на довыборах в Верховную Раду, которые проводились в округе № 208 на Черниговщине.

03.25 — социологи установили, сколько избирателей решили не голосовать 25 октября из-за угрозы коронавируса.

02.46 — результаты выборов 25 октября в большинстве территориальных общин в ЦИКе надеются подсчитать в течение трех-пяти дней.

02.15 — местные выборы 25 октября сопровождались рядом ярких инцидентов, связанных с политической борьбой и попытками фальсификаций.

01.22 — экзит-полы в областных центрах Украины показали триумф местных партий. В большинстве городов мэры, побеждающие или лидирующие, представляют региональные политические силы. Вокруг них будет формироваться и большинство в советах.

01.20 — в ряде избирательных участков Украины неожиданно исчезала электроэнергия. Такие инциденты были зафиксированы на Киевщине, Хмельниччине, Ровенщине, а также в Виннице.

00.36 — МИД Украины обвинил Венгрию в прямом вмешательстве в местные выборы.

00.33 — трудности с бюллетенями возникли у двух из пяти избирателей. У 40% опрошенных социологами в день выборов 25 октября были проблемы с заполнением бюллетеней.

25 октября

23.55 — экзит-пол на выборах мэра Киеве прокомментировали главные лидеры гонки — Кличко, Попов, Верещук и Притула. Сейчас лидирует действующий мэр, остальные борются за место во второй тур.

23.48 — в ряде политсил уже прокомментировали предварительные результаты местных выборов.

22.53 — исторически низкую явку на выборах в Украине обусловила эпидемия коронавируса, создание искусственных очередей. Эксперты считают, что негативно повлияло и непонимание избирателями важности местных выборов, а также проведение опроса президента.

22.42 — Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что экзит-полы свидетельствуют о его победе на довыборах в Верховную Раду, которые происходили в округе № 208, и обвинил власть в попытке фальсификации результатов голосования.

22.00 — явка избирателей на местных выборах составила не больше 40%. Такова оценка сети «ОПОРА» и партии «Слуга народа».

21.48 — стало известно, попадает ли правящая партия «Слуга народа» во Львовский горсовет по результатам проведенного телеканалом «Украина 24» экзит-пола.

21.06 — озвучены результаты экзит-полов в Днепре.

20.25 — социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные своего экзит-пола, в рамках которого были опрошены 10 тыс. 402 респондентов на 100 участках Киева.

20.15 — экзит-полы выборов в городские советы Киева, Одессы и Харькова объявили на канале «Украина 24». Во всех этих городах выиграли партии, которые возглавляют действующие мэры, — Виталий Кличко, Геннадий Труханов и Геннадий Кернес

20.08 — социологи объявили результаты экзит-пола, который провели по заказу канала «Украина 24».

20.06 — экзит-пол социологической группы «Рейтинг» выяснил отношение избирателей к опросу президента Владимира Зеленского. 67% избирателей участвовали в опросе Зеленского, 33% - не отвечали на вопросы. Меньше всего участвовали в опросе избиратели «Евросолидарности», ОПЗЖ, «Партии Шария» и «Голоса».



19.58 — махинации на местных выборах пытались провести за счет пожилых людей. В пансионатах для пенсионеров раздавали листовки с пометками возле «правильных» кандидатов



18.23 — в сети появился флешмоб о «бюллетенях» опроса президента Зеленского. Люди публикуют фото, в подписях под которыми смеются над идеей президента.





18.02 — явка на местных выборах по состоянию на 16.00 составила около 27% избирателей. Об этом сообщила общественная сеть «ОПОРА».







17.25 — заявления о привлечении детей к опросу Зеленского проверяет полиция. Согласно одному из сообщений, волонтером во время опроса работал несовершеннолетний в возрасте 14 лет.



16.41 — фейковый избирательный участок на Сумщине отбирает голоса у настоящей УИК. Неизвестные распечатали собственные бюллетени и призывают избирателей к голосованию.







16.08 — опрос Зеленского можно пройти только на половине участков. Интервьюеры находятся на 55% участков. На остальных 45% участков пройти опрос невозможно.



15.31 — кандидат в мэры Львова Андрей Садовый внезапно потерял паспорт и решил прогуляться со своей женой на избирательный участок. Кандидат пожаловался, что не смог проголосовать по загранпаспорту.



14.49 — украинское женское движение FEMEN устроило акцию протеста на участке, куда пришел голосовать президент Украины Владимир Зеленский. Активистка подняла юбку и показала обнаженную зону бикини без белья, которая была окрашена в зеленый цвет.



14.23 — опрос Зеленского, которое проходит параллельно с местными выборами, не ведет учет респондентов, а анкеты раздают даже несовершеннолетним. Движение «Чесно» выяснило, что один человек может пройти опрос несколько раз.

14.18 — явка избирателей на 12.00 составляет примерно 13,5%. Об этом сообщили наблюдатели гражданской сети ОПОРА, которые работают на 1,5 тыс. участков.

13.55 — полиция открыла 14 уголовных производств из-за нарушений на выборах. С 8.00 правоохранители зарегистрировали 1 тыс. 280 сообщений о возможных нарушениях.

13.20 — в Национальной полиции заявили о жалобах от граждан на проведение опроса президента Владимира Зеленского. А в Комитете избирателей сообщили, что в Черкассах члены УИК самостоятельно проводили опрос.

12.50 — выборы начинают удивлять. В Житомире так подготовились к голосованию, что біли вынуждены мастерить кабинки для избирателей из подручных материалов.

12.43 — глава МВД Арсен Аваков заявил, что опрос президента Владимира Зеленского, который проводится 25 октября, не противоречит законодательству Украины.

12.05 — председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил уверенность, что в Украине обязательно состоится второй тур местных выборов.

11.40 — в Украине продолжается всенародный опрос президента Зеленского. На избирательных участках кое-где задействованы по одному интервьюеру на участок. На одном из участков вообще отсутствовали волонтеры.

11.30 — на местных выборах проголосовали президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

10.55 — наблюдатели и правоохранители зарегистрировали первые нарушения. Полицейские отчитываются о разоблачении попытки подкупа, а наблюдатели заявляют о нарушениях требований карантина и необорудованных участках.

8.00 — местные выборы стартовали. Из-за эпидемии коронавируса вход на участок возможен только в маске или респираторе. Сегодня возле избирательных участков начался также всеукраинский опрос общественного мнения от президента Украины.