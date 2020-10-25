Местные выборы в Украине: хроника событий, фото — ВН

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Ракурс

Местные выборы 25 октября проходят в Украине. Граждане избирают новую местную власть — проходят первые выборы согласно нового избирательного законодательства.

Избирают депутатов местных советов — сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах (где они есть), а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных общин. Первые выборы проходят в 1 тыс. 439 объединенных территориальных общинах — в 119 райсоветов, 22 областных совета (всех, кроме Донецкой и Луганской), 381 горсовет, более тысячу поселковых советов.

«Ракурс» следит за ходом событий на местных выборах 2020 года, которые проходят на фоне пандемии коронавируса и одновременно со всенародным опросом президента Украины.

12.05 — председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выразил уверенность, что в Украине обязательно состоится второй тур местных выборов.

11.40 — в Украине продолжается всенародный опрос президента Зеленского. На избирательных участках кое-где задействованы по одному интервьюеру на участок. На одном из участков вообще отсутствовали волонтеры.

11.30 — на местных выборах проголосовали президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

10.55 — наблюдатели и правоохранители зарегистрировали первые нарушения. Полицейские отчитываются о разоблачении попытки подкупа, а наблюдатели заявляют о нарушениях требований карантина и необорудованных участках.

8.00 — местные выборы стартовали. Из-за эпидемии коронавируса вход на участок возможен только в маске или респираторе. Сегодня возле избирательных участков начался также всеукраинский опрос общественного мнения от президента Украины.