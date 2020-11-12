Варварский отстрел оленей на Буковине устроили лесники, полиция скрыла преступление

https://racurs.ua/n146404-varvarskiy-otstrel-oleney-na-bukovine-ustroili-lesniki-policiya-skryla-prestuplenie.html

Ракурс

Отстрел оленей в Черновицкой области устроили работники местного лесничества, которые организовали масштабную охоту на животных. Об этом «Ракурсу» стало известно из собственных источников.

Находясь в отпуске лесничий Усть-Путильского лесничества Путильского лесхоза Леонид Скрипчук и его подчиненный — егерь Юрий Вейчук организовали охоту, к которой привлекли лесную охрану этого лесничества. Участвовали в охоте свыше 26 человек, — сообщает источник «Ракурса» на условиях анонимности.

Согласно нормам украинского законодательства о безопасности во время, охоты число охотников не должно превышать 20 человек.

Имея лицензию на отстрел одного оленя, участники охоты устроили массовый отстрел животных, скрывая трофеи друг от друга. Впоследствии они раскрыли попытки егеря и лесничего спрятать туши убитых оленей — одного в лесу, а другого в машине. Начались «разборки», в ходе которых были прострелены автомобили егеря и еще одного участника охоты, — рассказывает источник.

По его словам, все это происходило в присутствии высокопоставленных представителей Нацполиции из Киева.

Эти топ-чиновники столичной полиции поставили на колени лесников и егеря и держали их под прицелом. А местная полиция, зная об отстреле оленей, скрыла преступление, — добавляет источник.

Информатор отмечает, что местное население знает о ситуации с «разборками» в лесу. Также стало известно, что впоследствии горе-охотник лесничий попытался «замести следы» отстрела оленей «сверх нормы».

Лесничий поехал в Черновцы в лесную охрану, чтобы еще две лицензии на охоту «задним числом» внесли в реестр. Сейчас вся информация об этой ситуации скрывается… Полиция скрыла преступление об отстреле оленей, — сообщает источник.

Напомним, общая площадь Усть-Путильского лесничества составляет свыше 5 тыс. га. Это лесничество входит в состав госпредприятия «Путильский лесхоз» и расположено в его северной части на территории Путильского и Вижницкого административного районов Черновицкой области.