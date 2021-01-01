Тарифы, минималка и налоги — что вырастет с 1 января 2021 года

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С 1 января 2021 года украинцам придется привыкать к ряду нововведений. Речь идет об обновленных тарифах и налогах для бизнеса, а также увеличении части социальных выплат.

Поднятие тарифов

Коммунальные услуги в Украине снова дорожают. Вырастут цены на тепло, газ и его доставку. Также изменились правила оплаты за использование электроснабжения для населения.

В Украине больше нет единой цены на газ для населения, а граждане будут платить отдельно за топливо как товар и за его доставку.

Причем украинцы могут выбрать поставщика (более 50). Большинство потребителей еще не меняли его, поэтому в последней платежке можно увидеть поставщику и на его сайте посмотреть актуальную цену, чтобі сравнить ее с другими предложениями.

В целом цены на газ для населения в январе колеблются от 7,22 грн до 10,80 грн за куб. м. Большинство поставщиков повысили цены.

Тарифы на услуги распределения природного топлива на 2021 год утверждены и они увеличились по всей стране в среднем на 40%.

Тарифы на тепло также поднимутся по всей Украине. С 1 января тепло подорожает от 5,5% до почти 50% в зависимости от региона. После повышения средневзвешенный тариф в 23 компаниях составляет 1 тыс. 121,71 грн/Гкал.

Стоимость холодной воды для бытовых потребителей также увеличится. В среднем с января тарифы на воду вырастут на 10−15%. Их повысили из-за того, что выросли другие тарифы, которыми пользуются водоканалы.

Существенно подорожает в Украине и мобильная связь.

Кроме того, правительство впервые за три года повысило тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей. Чиновники все же отменили льготную цену на электроэнергию для населения — 90 коп. за первые 100 кВт⋅год. С января и до 31 марта стоимость электричества установили на уровне 1,68 грн за кВт⋅год.

Изменение прожиточного минимума и минимальной зарплаты

С 1 января размер прожиточного минимума в Украине составит 2 тыс. 189 грн. С 1 июля предусмотрен его рост до 2 тыс. 294 грн, с 1 декабря — до 2 тыс. 393 грн.

Планируется рост прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп: детей в возрасте до шести лет (с 1 января — 1 тыс. 921 грн), для детей от 6 до 18 лет (с 1 января 2 тыс. 395 грн), для трудоспособных лиц (с 1 января 2 тыс. 270 грн) и для нетрудоспособных лиц (с 1 января 1 тыс. 769 грн).

В госбюджете Украины на 2021 предусмотрено два повышения минимальной зарплаты. Первое — до 6 тыс. грн с 1 января и второе — до 6,5 тыс. грн с 1 декабря.

Эксперты называли такое решение популистским и рискованным для экономики. Они предупреждали, что увеличение минимальных зарплат, не поддержанное высоким уровнем производительности, может привести к росту цен.

Налогообложение

Налоги для физлиц-предпринимателей с 1 января вырастут. Это также связано с увеличением минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Единый социальный взнос для ФЛП с начала 2021 года вырастет с 1 тыс. 100 грн до 1 тыс. 320 грн в месяц, с декабря — до 1 тыс. 430 грн.

Принятые Радой законы о поддержке бизнеса на время локдауна предусматривают налоговые каникулы для ФЛП первой группы по декабрь 2020 по май 2021 года.

Это означает, что в 2021 году они смогут сэкономить 6,6 тыс. в уплате ЕСВ и 1 тыс. 94,5 грн на уплате единого налога.

С нового года для ФЛП установят новые лимиты по объемам дохода: первая группа — 1 млн грн, вторая группа — 5 млн грн, третья группа — 7 млн ​​грн.

Также с 1 января предпринимателям можно будет вести учет на выбор: в электронном или бумажном видах.

Кассовые аппараты для ФЛП

До 1 января 2022 года регистраторы расчетных операций РРО отменили для всех, кроме тех, кто оказывает платные услуги в сфере здравоохранения, продает ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и камней, ФЛП второй-четвертой групп, чей доход превышает 220 минимальных зарплат (1,32 млн грн).

Пенсии

С 1 января пенсии вырастут с 2,1 тыс. до 2,4 тыс. грн из-за повышения «минималки» до 6 тыс грн. Это повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 лет — для женщин.

С 1 марта запланирована индексация пенсий (на 11%), а с апреля — автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и приобретенного стажа.