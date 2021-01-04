Сергей Шкарлет, фото: LB.ua

https://racurs.ua/n148614-na-plagiate-ulichili-chlenov-komissii-otricavshey-plagiat-u-shkarleta-smi.html

Ракурс

На плагиате поймали членов Комиссии по академической добродетели национального университета «Черниговская политехника», которая отрицала наличие плагиата в работах бывшего ректора этого учебного заведения, а ныне министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте «Ошибки и фальсификации в научных исследованиях».

Так, в докторской диссертации главы комиссии Виктории Маргасовой «Стратегия обеспечения устойчивости экономики Украины к угрозам экономической безопасности», защищенной в апреле 2015 года, были выявлены текстовые заимствования без надлежащих ссылок, синонимы и перефразирования, общим объемом на 70 страниц.

В частности, Маргасова использует данные пособия «Методология SEDA. Анализ устойчивости экономического развития» российского автора Сергея Парапечка, который анализировал данные за 2013 года и вспоминал в своей работе планы правительства по реформам на 2010−2014 годы.

Маргасова заменила 2010−2014 годы словами «на ближайшие годы». Правильно! Разве можно в диссертации 2014-го года писать о планах правительства на 2010 год, — говорится в расследовании.

Также исследование показало, что Маргасова, в частности, использовала другие российские материалы на похожую тему.

Особенно нам нравится замена России на Украину и российской экономики на отечественную, — отмечается в исследовании.

Кроме того, подозрительные и сознательно фальшивые публикации, а также многочисленный перекрестный академический плагиат были обнаружены в диссертации другого члена этой комиссии — Алины Пинчук, которая в 2020 году защитила диссертацию «Стратегия обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в условиях диджитализации экономики Украины».

Главой комиссии по защите была Виктория Маргасова.

Так, в представленном Пинчук перечне ее работ по теме диссертации часть материалов или недоступны по указанному интернет-адресу, или являются статьями других авторов с таким же названием.

То есть имеем откровенную наглую фальсификацию статей, когда труды приписываются себе, и на основании этого четырехкратная «заимствованка» становится доктором наук, — подчеркивается в расследовании.

Напомним, за назначение Шкарлета министром образования Верховная Рада проголосовала 17 декабря.