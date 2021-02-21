Протесты в Барселоне. Фото: El Pais

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Протесты из-за ареста рэпера Пабло Аселя начались в Испании.

В Мадриде состоялась мирная демонстрация, а в Барселоне возникли массовые беспорядки. В городе собралось около 6 тыс. демонстрантов, которые ведут себя очень агрессивно. Активисты бросают файеры в полицейских, а те в ответ стреляют пенопластовыми пулями. Об этом сообщает Reuters.

Также протестующие грабят магазины и поджигают контейнеры. В частности, атакованы бутики на самой престижной торговой улице Барселоны, проспекте Грасия, также демонстранты разбили окна в знаменитом концертном зале.

Полиция задержала девять человек, в том числе троих несовершеннолетних. Некоторые из них были задержаны за ограбление магазинов. Кроме того, девять человек пострадали, двоих пришлось госпитализировать.

Как известно, испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне про бывшего короля Испании Хуана Карлоса I и записи в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.

Напомним, в Мьянме продолжаются акции протеста против совершенного военными 1 февраля переворота. В субботу, 20 февраля, силовики открыли огонь по протестующим боевыми пулями. Погибли два человека, еще по меньшей мере 20 человек пострадали.